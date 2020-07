Pandemie koronaviru, která odložila začátek našeho mistrovského seriálu až na konec června, se nepříznivě odrazila na účasti. Do Písku dorazila jen padesátka pilotů. Organizátoři jich přitom očekávali možná i o třicet více. „Propad v účasti se nejvýrazněji projevil mezi hobby jezdci, kterých máme nejvíce. Spousta kluků musela zavřít své firmy a řeší ekonomické starosti. Museli změnit priority, což se projevilo i na účasti,“ vysvětluje vedoucí komise supermota při Autoklubu David Novotný.

Potěšila ho naopak účast zahraničních jezdců. „Náš nejlepší pilot Milan Sitnianský pozval svého italského rivala Elia Samartiniho, což je mistr Itálie i Španělska. To je hodně rychlý závodník a je potěšitelného, že ho Milan v obou jízdách dokázal porazit. Velmi dobrý je i Rakušan Bernard Hitzenberger. Třída S1 byla v Písku opravdu nabitá. Proto jsme ji také oddělili od S2, protože tito kluci jsou o moc rychlejší,“ říká.

Letošní šampionát bude nakonec pětidílný. „Příští závod se pojede ve Vysokém Mýtě společně s rakouským mistrovstvím, což by se mělo pozitivně odrazit na účasti. Touto cestou chceme do budoucna jít, abychom dělali šampionáty společně. Každý stát má své bolístky a startovné zvedat nechceme, tak tohle je cesta, jak udržet úroveň závodů. Navazujeme na zóny, které byly dříve. Pořádali bychom mistrovství společně s Rakouskem a Německem. Díky tomu se zvětší jezdecká základna a budeme schopni zaplatit závodiště,“ naznačuje Novotný cestu do budoucna.

O úplném zrušení mistrovství kvůli pandemii prý neuvažovali. „Šli jsme měsíc po měsíci. Od začátku bylo jasné, že nejsme schopni odjet první dva závody v Chebu a v Sosnové. Začali jsme tak až teď v Písku. Potřebovali jsme, aby byly povoleny akce pro pět set lidí, abychom mohli dodržet všechna nařízení vlády. Na Hradišti se to striktně dodržovalo,“ ujistí.

Mistrovství světa a Evropy se letos spojilo do jednoho pouze třídílného seriálu. Přesto nebyla šance, že by kromě výborného Itala Samartiniho dorazili do Písku i další hvězdní piloti. „Nejvíce jezdců ze světové špičky pochází ze Španělska a Itálie. Samartini žije v oblasti, kterou pandemie tolik nezasáhla, ale ostatní jsou na tom hůř a mají spoustu svých starostí. Proto nikdo ani neuvažoval o tom, že by přijel. Mělo dorazit více rakouských jezdců, ale jejich situace také není jednoduchá. Poláci k nám nemohou vůbec. Je to komplikované,“ připouští. „Přitom jsme v Písku jeli druhý letošní závod supermota v Evropě, ale spousta lidí vzdala sezonu úplně a někteří chtějí v omezených podmínkách absolvovat alespoň své národní šampionáty,“ dodává.

Kvantita sice trochu chyběla, ale nejsilnější třída S1 byla skutečně nabitá. První jízdu ovládl nestárnoucí Petr Vorlíček před současnou českou jedničkou Milanem Sitnianským. Ten vyhrál jízdu druhou i celý písecký závod. „Třída S1, to byla opravdu špička,“ ocenil první muž českého supermota.

Výsledky - S1: 1. Sitnianský 47, 2. Vorlíček 45, 3. Samartiniho (It.) 38, 4. Hitzenberger (Rak.) 36, 5. Provazník 36. S2: 1. Flígr 50, 2. Bartošák 44, 3. Drkoš 40. Veterán Cup 40: 1. P. Kajgr 47, 2. Cikánek 42, 3. Smilek 38. Veterán Cup 50: 1. Tájek 47, 2. Starý 43, 3. Buček 42. S5 Junior: 1. Ulman 50, 2. Kokeš 44, 3. A. Kajgr 40. S6 Elév: 1. Ludvík 30, 2. Hubička 27.