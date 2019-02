České Budějovice - Jihostroj vede v semifinále extraligy 1:0 na zápasy. Diváci aplaudovali nevídanému dramatu. České Budějovice - Zlín 3:1 a Jihočeši vedou 1:0 na zápasy. Zajímá vás, co říkali trenéři po utkání? Jejich hlasy najdete v pátečním tištěném vydání Českobudějovického Deníku.

První zápas semifinále play off Uniqa volejbalové extraligy mužů mezi VK Jihostroj České Budějovice a Zlínem. Trenér Jan Svoboda | Foto: Deník/Václav Pancer

České Budějovice – Domácí tým začal hodně nervózně. Druhý technický oddechový čas přišel už za stavu 12:16. Bojovní Valaši létali vysoko nad sítí, domácím se podařilo snížit na rozdíl jediného bodu, bratři Bartošové ale dirigovali svůj tým k těsné výhře – 23:25. Do koncovky vyslal trenér Jan Svoboda místo nahrávače Petra Zapletala mladšího Filipa Habra.

Už znovu se Zapletalem v sestavě zahájili Jihočeši druhý set. I v něm vedl Zlín, Kostoláni působil neomylně. Drama v koncovce tentokrát zvládli domácí – 25:23.

Co se dalo považovat za drama v prvních dvou setech, předčil závěr třetího.

Jihostroj, a to už diváci stáli na nohou, vyhrál nevídaným skóre 41:39!

Čtvrté pokračování zahájili Jihočeši katastrofálně, Valaši vedli o 8 bodů (!), stíhací jízdu zakončil českobudějovický tým triumfálně. Jako první dosáhl dvaceti bodů – 25:23!

Utkání nabídlo nadprůměrný volejbal, drama je nejlepší pozvánkou na pátek, kdy série pokračuje od 17.45 opět v Českých Budějovicích.

Jihostroj vede v semifinále extraligy 1:0 na zápasy.

Jihostroj ČB – Fatra Zlín 3:1 (-23, 23, 39, 23), rozhodčí Labašta, Meruna, čas: 128 minut, diváků 937.

Jihostroj Č. Budějovice: Zapletal, Kriško, Kuliha, Fila, Mach, Sobotka, libero: Hupka (Sukuba, Habr, Michálek). Trenér: Jan Svoboda.

VSC Fatra Zlín: P. Bartoš, Kolář, A. Bartoš, Kostoláni, Kotas, Navláčil, libero: Obdržálek (Vašíček, Přikryl, Barák). Trenér: Roman Macek.

II. semifinále: Liberec – Příbram 3:0 (20, 16, 20). Stav série 1:0.