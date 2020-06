Výsledky: 50 znak Jan Zástava 31,16, Natálie Kolářová 36,60, Anna Karafiátová 37,10, 50 prsa Jakub Šolc 36,77, Johana Švandová 37,31, 50 motýlek Robin Bašta (12) 39,38, Švandová 32,79, Kolářová 34,80, 50 kraul Šolc 29,12, Kolářová 31,08, 100 znak Bašta 1:24,53, Švandová 1:14,41, 100 prsa Šolc 1:22,44, Eva Nachmüllerová (15) 1:23,56, 100 motýlek Zástava 1:04,46, Zelenková 1:17,75, Karafiátová 1:17,86, 100 PZ Zástava 1:09,28.

V Podolí už Jihočeši dokonce lepšili nejlepší letošní výkony v kraji! Při Corona-cupu vyhrála Eliška Vokatá 100 motýlek časem 1:05,72 a je pátou ženou jižních Čech všech dob, zvítězila i na 100 kraul za 1:01,92, byla druhá na 200 PZ výkonem 2:31,86 a devátá na 100 znak se 1:13,63. Linda Čeňková z Tábora byla třetí na 100 prsa a se 1:18,33 je sedmou ženou kraje v historii. Z dalších výkonů: 100 znak 9. Jan Brůna 1:10,56, 18. Anna Pilsová 1:15,73 – pátá, 100 motýlek 11. Hedvika Podruhová (oba PlČB) 1:13,29, 100 prsa 10. Tereza Kozáková (ČK) 1:22,55 – letos třetí, 100 kraul 12. Podruhová 1:05,03, 200 PZ 14. Čeňková 2:40,55.

Atleti s osobními rekordy

Ve společném přeboru družstev mládeže v K. Varech uspěli Jihočeši jen individuálně. Z výkonů – dorost: 100 m 2. Julie Kovářová (16, VS) 12,56 (protivítr 2,2 m/s) - druhá v kraji, 5. Lucie Čermáková (Čéč) 13,22, 7. Kateřina Marušová (VS) 13,30, 8. Barbora Cílková (VS) 13,42, 3. Dominik Markvart (Sokol) 11,24 – třetí, 8. Tomáš Dřevikovský 11,60, 200 m 3. Kovářová 26,88 – čtvrtá, 7. Čermáková 27,38, 4. Markvart 23,88, 400 m 9. Tereza Klementová (PT) 63,50 – druhá, 11. Zuzana Jíšová (VS) 64,07 – třetí, 12. Simona Voráčková (NV) 64,48, 800 m 3. Barbora Hesová (VS) 2:23,57 – druhá, 2. Daniel Gribbin (ČD) 2:07,95, 100 přek. 2. Kovářová 15,56 – nejl. v kraji, 5. Jitka Maršálková (Sok) 16,01 – druhá, 7. Marušová 16,31, 110 přek. 7. Vojtěch Rodr (VS) 15,87 – nejl. v kraji, 2000 m přek. 1. Barbara Kostková 8:18,71, 2. Tereza Buštová 8:24,49, 1. Benedikt Pánek (16) 7:08,34, výška 2. Petra Chalupová (Sok) 160 – třetí, 3. Maršálková 157, 1. Tomáš Jelínek 188 – druhý, 3. Rudolf Ďorď 176, 4. P. Svoboda 176, tyč 2. Svoboda 380 – druhý, 3. Czepiec 280, dálka 2. Z. Zeman 627, 3. Czepiec 592, 2. Čermáková 511, 4. Turková 492, koule 2. Adéla Černá 12,36, 2. Zb. Zeman 14,10 – nejl. v kraji, 3. Šimon Jůza 13,37 – druhý, kladivo 3. Tereza Šestáková (15, Čéč) 35,25, 2. J. Smetana 34,17, oštěp 3. Markéta Lišková (VS) 36,25 – nejl. v kraji, 4. Maršálková 35,40 – druhá, 3. Rodr 47,58 – nejl. v kraji, 3. Jan Stejskal 44,10.

Junioři: 100 m 4. Lenka Moravcová 13,39, 5. Adéla Jedličková 13,64 (r 13,28), 200 m 5. Jan Krizan 23,48 – třetí v kraji, 8. Lukáš Svědínek 23,79, 400 m 4. Krizan 52,86 – nejl. v kraji, 6. Ondřej Gloza 53,35 – druhý, 6. Markéta Řehoušková 65,03, 800 m 3. Gloza 2:03,24, 6. Jakub Budil 2:06,15, 3. Lucie Jinderlová 2:33,70, 100 přek. 4. Nela Nikodemová 15,79, 5. Lenka Zykánová 15,92, 110 přek. 4. Krizan 17,08, 3000 m přek. 1. Petr Bahenský 10:36,28, 2. Petr Lukš 11:09,44, výška 2. Gabriela Tvrzová 157, 3. Julie Kotalíková 157, tyč 1. Dominik Gysel 380, 2. Tomáš Bačák 350 – os. rekord, 1. Pavla Buřičová 260, 2. Simona Voráčková 260 – druhá, dálka 1. Nikodemová 537 w, reg. 513, 2. Jedličková 535, 2. Svědínek 619, koule 1. Alena Kvasničková 11,57 – nejl. v kraji, sedmá všech dob, 3. Patricie Jedličková 9,76, 1. Marek Marvan 15,16 – nejl. v kraji, zlepšení o 55 cm, kladivo 2. Kvasničková 26,64.

Družstva: dorostenci Šk. Plzeň 278, 2. Čtyři Dvory 103, 3. VS 97, 4. Sokol 32, dorostenky Šk. Plzeň 202… 3. VS 85, 4. Sokol 69, junioři Šk. Plzeň 178,5… 3. Sokol 81, juniorky Šk. Plzeň 201… 4. Sokol 100, VS 50.

V Pacově při KP družstev hostovali i Jihočeši: 100 m Bosák 11,56, 400 m Pavla Molíková 64,38 – druhá v kraji, Filip Holoubek (17, NV) 53,16 – os. rekord, dálka Molíková 520, 1500 m Filip Kotek 4:43,98, výška Š. Pokorný 190, dálka Pokorný 651 w, reg. 650.

KP ml. žactva ve Veselí (tučně nejlepší letošní výkony v kraji): 60 m Jonáš Böhm (NB) 7,90, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,38, 150 m Jan Čoka (Čéč) 19,38, Böhm 19,45, Hlaváčová 20,46, Adéla Holubová 20,68, 300 m Jan Čoka 42,78, Holubová 43,32, Nela Šebestová (PT) 45,00, 800 m Ondřej Kozojed (Be) 2:19,37, Adéla Štefanová (Ves) 2:26,64, 60 přek. Michal Rada (Sok) 9,45, René Steinke (VS) 9,84, Lucie Chmátalová a Nina Radová 9,98, výška Marek Volf 149, Sofia Voldřichová (Sok) 153, Anna Marie Šišková 142, dálka Rada 579 - třetí všech dob po Kratochvílovi a Bártovi, loni jen 504, Volf 523, Radová 478, Chmátalová 478, koule Kristýna Novotná 11,31, Jakub Koreš 12,33, oštěp Lucie Ježková (Sok) 27,29, Steinke 35,58, míček Rada 62,82, Dominika Škrletová (NV) 44,94.

V mistrovství ČR na 10 km ve Slavkově byl David Vaš (Sokol ČB) šestý časem 31:56,87.

Krajský přebor přípravek v J. Hradci přinesl dva krajské rekordy. Emu Šefránkovou (ČZ) o ně připravily teprve desetiletá Laura Voldřichová na 60 m časem 8,61 a Sofie Janowiaková (obě Sokol ČB) na 600 m výkonem 1:48,08. Z dalších výsledků (tučně nejlepší letošní výkony v kraji): 60 m (35 a 40 start.) Tony Votava (ČZ) 8,91, David Houzim (10, SKP) 8,97, Valentýna Machartová (10, JH) 8,98, Lucie Blažková (ČD) 9,04, 150 m Jiří Trnka (10, Sok) 22,42, Votava 22,72, Tomáš Nevěřil (VA) 22,74, Voldřichová 21,19, Janowiaková 22,10, Blažková 23,23, 600 m Nevěřil 1:53,77, Christian Teca Manuel (10, VS) 1:57,21, Michal Hrdoušek (NV) 1:58,22, Šimona Piskačová 1:54,85, Anastasia Bogdanova (obě Sok) 1:57,01, Michaela Nováková (10, NV) 1:58,96, 50 přek. Jan Kubík (ČD) 9,29, Matěj Kovačík (Sok) 9,34, Trnka 9,49, Simona Lomská (10, Čéč) 9,65, Tereza Čečková (ČD) 9,74, Valerie Hejmalová (NV) 9,95, výška Jan Linduška (10) 109, Zuzana Motejlová (oba Čéč) 123, Lomská 123, Elen Albrechtová (Sok) 123, dálka František Sklář (ČZ) 386, Matěj Hnízdil (PT) 382, Voldřichová 442, Blažková 399, míček Robin Přibyl (NV) 51,94, Kovačík 47,96, Hejmalová 31,98, Eliška Dvořáčková (JH) 30,69, plný míč Ondřej Beneš (ČZ) 10,25, Lucie Špátová (VA) 10,61.

Nadcházející sobotu bude atletický svátek na Sokolském ostrově: Sokol ČB pořádá úvodní kolo I. NL. Začátek v 10 hodin. II. liga odstartuje v neděli v Pacově.