Na Vodníku byly pro závodníky připraveny distance zohledňující jejich věk i to, zda se jedná o registrované či neregistrované. Na trati připravili organizátoři i několik překážek, a to osmičku, slalom, skoky, vlny, jízdu pozadu, otočky, přeskok, soupaž, rovnováhu na jedné noze, podlézání a podobně. Každý se s nástrahami tratě popasoval dle svých lyžařských možností.

Všechny účastníky přivítalo skvělé skoro již jarní počasí a všichni si to užívali. Vítězem byl každý, kdo se závodu zúčastnil. Do stopy nakonec vyraziy skoro dvě stovky lyžařů školou povinných. "Celkem to bylo 190 závodníků. Převážně to byli lyžaři ze základních škol z okresu Prachatice, hodně dětí přijelo ze Strakonic a cestu si sem našli i zástupci nalších míst z jihu Čech. Přijeli i lyžaři z Železné Rudy, ale třeba i z Prahy i jiných míst, kteří využili prázdninového pobytu na Šumavě, aby si zazávodili," vypočítával, odkud dorazili závodníci, Zbyněk Pavlásek z pořadatelského klubu.

A závody si užíval i ambasador závodu Martin Jakš. "Je skvělé pozorovat, jak se děti vypořádávají s nástrahami tratě. Mají skvělé počasí, ideální lyžařské podmínky. Je to zkrátka super akce," dodal k závodu Martin Jakš.

Výsledky závodů na https://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/7695