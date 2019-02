Strakonice - Na mistrovství světa ve vodním slalomu v Londýně nebyla strakonická Veronika Vojtová nominována. Nakonec jela místo zraněné kolegyně a přivezla si zlatou medaili.

Veronika Vojtová | Foto: soukromý archiv

Už přes měsíc se strakonická kajakářka Veronika Vojtová těší ze zlaté medaile, kterou přivezla z mistrovství světa z olympijského kanálu v Londýně. Uspěla v kategorii družstev 3xK1 ženy ve vodním slalomu spolu se Štěpánkou Hilgertovou a Kateřinou Kudějovou.

Má tato medaile nějaké čestné místo ve vaší sbírce?

Patří na to nejčestnější místo. Přestože už pár medailí mám, řadím ji úplně nejvýše. Je to mé první zlato ze světového šampionátu v kategorii dospělých a to se počítá. Každý nemůže říci, že je mistrem světa, ne? Samozřejmě z pohledu individuálních úspěchů je to trošku zavádějící, ale i tak, bez dílčích úspěchů jednotlivců by tým nikdy neuspěl. Proto našemu letošnímu výsledku přikládám poměrně velkou váhu.

Jaký byl dosud váš největší úspěch?

Když pominu tuto zlatou medaili, nejvíce se mi v letošní sezoně vydařilo mistrovství republiky, kde jsem na domácí scéně vybojovala mistrovský titul. Dost vysoko stavím i první místo z loňské Evropy.

V jaké konkurenci jste na mistrovství světa jako tým uspěly?

Z mého pohledu to bylo jedno z nejnáročnějších mistrovství, jaké jsem kdy jela. Důvodem bylo to, že jsem na tento závod původně ani nebyla nominována. Situace se však změnila zhruba měsíc před, kdy se kolegyně z týmu zranila a já nastoupila místo ní. Možná ruka osudu… Sama jsme se potýkala se zraněním. Proto jsem zde bojovala s obavami o návrat mého zranění a zároveň s nástrahami londýnské trati, kterou jsem neměla možnost tak najet jako zbytek českého týmu. V Londýně se objevily velmi silné celky. Je to mistrovství světa, takže opravdu tu největší světovou špičku zde objevíte. Londýnská trať, vybudovaná pro olympiádu v roce 2012, je extrémně náročná. Proto byla závodní trať obtížná nejen vytyčenou částí, ale i obtížností terénu.

Vyhrála jste v týmu, ve kterém působí i Štěpánka Hilgertová. Jak vnímáte, že závodíte po boku olympijské vítězky?

Musím přiznat, že Štěpánku jako olympijskou vítězku vůbec nevnímám. Potkáváme se už několik let na trénincích v pražské Troji a hlavně na závodech a v rámci týmu na reprezentačních akcích. Současně spolu závodíme také v rámci hlídek. Štěpánku nepovažuji za někoho, s kým bych se bála promluvit či dokonce pohlédnout mu do očí.

Co všechno jste od ní odkoukala, jaké rady dostala?

Ve vodním slalomu má každý svůj styl. Štěpánka se drží na vrcholu obdivuhodně dlouho, ale dnešní technika jízdy se rychle vyvíjí. Proto se přiznám, že si ze Štěpánky příklad neberu. V závodě hlídek si s holkama vzájemně před startem projdeme trať, navzájem si řekneme, na co si dát bacha. Jinak se ale každá soustředíme převážně na svoji individuální jízdu. Naopak, Štěpánku většinou s Kačkou Kudějovou uklidňujeme, že se opravdu nic nestane, když nám to náhodou zkazí.

Jaký pro vás byl sportovní rok 2015, který se chýlí ke konci?

Sezona byla opravdu dlouhá. Začala nominačními závody v květnu a skončila až úplným vrcholem na zářijovém šampionátu. Osobně jsem za letošní rok spokojená. Mám v kapse dva tituly mistryně republiky, několik medailových umístění na mezinárodním poli. A pak hlavně vyšel i naprostý vrchol sezony, odkud jsem si odvezla zlato. Co dodat? Neznamená to ale, že nemám do příštího roku co vylepšovat. Naopak! Je přede mnou olympijská sezona, vrchol čtyřletého cyklu se chýlí ke konci. Místo pro účast v Riu de Janeiru jsme si s holkama v září na mistrovství vyjely. Bohužel, pravidla jsou neúprosná – může jet jen jedna. Bude to boj. O to jedno místo se mezi sebou popereme opět na jaře na domácí nominaci.

Takže myslíte na olympiádu?

Olympijské hry jsou považovány z mediálního hlediska za naprostý top. Dostat se tam, to je můj sen. Přesto, ze sportovního hlediska je mnohem větší konkurence právě na mistrovství světa. Proto si sama sobě chci dokázat, že patřím ke špičce. Vím, že je veliký rozdíl vyhrát a vyhrávat. Zatím se rozhodně nechystám do sportovního důchodu, takže prostoru na další medaile z mistrovství světa a Evropy je dost.

Co vůbec rozhodlo o tom, že se budete věnovat vodnímu slalomu, který se řadí k menším sportům?

Vlastně ani nevím, jak se to stalo, že u mě na plné čáře vyhrál zrovna vodní slalom. Jako dcera tělocvikáře jsem prošla průpravou snad všech sportů od gymnastiky, atletiky, plavání až po lyžování či volejbal. Odmala jsem lítala po všech čertech a musela se vybít. Zároveň potřebuji neustálou změnu. Monotónnost pro mě opravdu není. Asi to je ten hlavní důvod, proč vodní slalom. Víc různorodý sport snad ani neznám. Vodní slalom je především technický sport, u kterého musíte zvládat techniku, zároveň se přizpůsobovat vodnímu terénu, vytyčené trati a u toho se neprat s vodou, ale naopak se o ni opřít, aby vám všechno co nejvíce ulehčila. Důvodů bych našla spoustu. Ten největší ale je, že to rozhodně není sport pro žádné padavky. Mám tři tréninkové fáze šest dní v týdnu. Obvykle dvakrát denně chodím na vodu a do toho jeden trénink jiného zaměření – posilovna, běh, plavání, v zimě lyžování. Plus se samozřejmě musím starat o regeneraci a další kompenzační cvičení. Určitě to není zadarmo.

Volno nezná

Veronika Vojtová studuje vysokou školu zemědělskou a k tomu sportuje. „Volný čas? Co to vůbec je? Skloubit denní studium vysoké školy a vrcholový sport je náročné a řekla bych, že to rozhodně není pro každého. Ani si popravdě nepamatuji, kdy jsem naposledy byla třeba v kině. Ale přiznám se, že jsem typ člověka, který neposedí a i kdyby mohl mít volný čas, postará se o to, aby ho naprosto zaplnil. Že bych si večer sedla k televizi, ode mě rozhodně nečekejte," přibližuje.