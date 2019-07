Dostala nabídku z Prostějova a celkem logicky neodolala.

Začínala v SK Hlincovka, na Hanou přichází jako hráčka VK Madeta České Budějovice.

„Bavili jsme se o přestupu celou sezonu,“ popisuje dlouhá jednání, která nakonec vyústila v její přechod do extraligy. V Prostějově se setká s jinou odchovankyní Hlincovky, Gabrielou Kopáčovou.

„Nabídka mě hodně potěšila,“ přikyvuje Knorová. Po tváři jí při přemýšlení nad novým angažmá přelétne milý úsměv. „Moc mě potěšila. Vždycky jsem do Prostějova chtěla. Už když tam působila Julie Kovářová, tak byl můj sen jít do tohoto klubu. Teď se splní.“

Od angažmá v nejlepším českém klubu uplynulých deseti let si slibuje osobní posun. „Chtěla bych se dál volejbalově rozvíjet,“ říká hráčka, která nejčastěji nastupuje na postu smečařky, ale v případě potřeby může naskočit i jako univerzálka. „Jedenatřicátého července začínáme přípravu,“ říká.

„A pak za další dva měsíce naskočíme do extraligy,“ přibližuje konkrétní volejbalové plány. Devatenáctiletá slečna se nového prostředí vůbec nebojí. Tuší, že ji čeká výrazná změna. „Všechno bude odlišné. Přístup k volejbalu bude jiný, musím se k tomu postavit čelem a jít do toho,“ naznačuje, že pokud jí vůbec něco chybí, tak kuráž to rozhodně není. „Bude to náročné, ale musím se s tím poprat.“ Jak sama vidí své slabé a silné stránky? „Silnější mám útok, příjem mi taky nevadí. Ale když udělám jednu chybu, tak se sesypu. Musím se s tím poprat především v hlavě.“