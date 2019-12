Až do desátého kola, tedy prvního „odvetného“ čekaly basketbalistky U19 Chance na první výhru v novém ročníku.

Basketbalistky Strakonic slaví první výhru sezony. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

BK Strakonice Chance U19 - SBŠ Ostrava 68:63 (12:14 27:30 42:50). Hostující hráčky měly většinu zápasu pod kontrolou, závěr ale nezvládly a utkání jim uteklo. SBŠ vedla až na pár momentů ve druhé čtvrtině od začátku zápasu a v polovině třetí čtvrtiny to bylo až o dvanáct bodů. Ještě sedm minut před koncem to bylo po koši Anny Paťorkové 57:46 pro Ostravu, pak ale Strakonice odpověděly třemi trojkami ve třech útocích a o dvě minuty později byl rozdíl jen čtyřbodový. Netrvalo dlouho a bylo vyrovnáno a necelé dvě minuty před koncem šly Strakonice po slepených koších Fadrhonsové a Galíčkové do vedení. Jones ještě srovnala, ale to byly poslední body Ostravy v zápase. Půl minuty před koncem trefila Eliška Petrušková klíčovou trojku a skóre uzavřela trestnými hody Kristýna Tomšovicová.