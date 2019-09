Nebyla nouze ani o kvalitu. Nejlepší výkony roku v kraji vytvořili žáci Petr Svoboda (VS) na 100 překážek 14,25, Benedikt Pánek (Sokol) na 1500 překážek 5:12,36 a ve stejné disciplíně žákyň v prvním startu na této trati v životě Andrea Nikodémová (Písek) 5:50,89, v kladivu Jakub Smetana (VS) 39,01. O osm jedničkových zápisů se postaraly přípravky.

Z dalších výkonů – žactvo: 60 m Dominik Markvart (Ves) 7,53, Lukáš Vacek (14, ČD) 7,98, Julie Kovářová 8,O8, L. G. Manuelová (14) 8,09, Kateřina Marušová (všechny VS) 8,22, 150 m Markvart 18,29, Petr Svoboda (VS) 18,66 – druhý v kraji při protivětru 3,1, Pavel Poslušný (14, NV) 18,90, Kovářová 19,51, Jitka Maršálková (Sok) 19,79, Nela Šteierová (14, Čéč) 19,93, Marušová 20,10, Barbora Cílková (VS) 20,12, 800 m Tomáš Havelka (ČD) 2:14,28, Manuelová 2:27,81, Bára Kurzová (NV) 2:30,43, 100 přek. Vojtěch Rodr 14,59, Melanie Turková (14) 15,98, Anna Borová (všichni VS) 16,38, Lucie Králová (Sok) 16,56, 1500 přek. David Pikl (ČD) 5:17,70 – druhý, Tereza Buštová 6:06,32, Barbara Kostková (obě Sok) 6:07,06, 4x60 m chlapci Sokol 32,30, děvčata Čéčova 32,27, VS 32,37, Sokol 32,59, 8x100 m VS 2:09,44, NV 2:09,75, výška Tomáš Jelínek (JH) 166, Petra Chalupová (Sok) 152, dálka Svoboda 653 (a 651, 650), Chalupová 517, koule Maršálková 11,70, Žaneta Pivcová (14, JH) 11,26 – druhá, Poslušný 13,20, disk Poslušný 33,82, Adam Rataj (VS) 22,64, Simona Kršíková (Čéč) 30,68, kladivo Kršíková 28,38, 2000 m chůze Matěj Nejedlý (14, ČD) 14:20,12, Sarah Kratochvílová (Ves.) 14:07,79. Družstva – chlapci: Čt. Dvory 140, VS 135, NV 102,5, Sokol 101,5, děvčata: VS 187, Sokol 151,5, Čéčova 84.

Přípravky (výkony roku tučně): 60 m Tobias Dvořák (Sok) 9,24, Nina Zajícová (NB) 9,18, 150 m Dvořák 23,00, Laura Voldřichová (10, Sok) 22,08 – druhá, 600 m Adam Fišer (Sok) 1:52,47 – druhý, Tomáš Nevěřil (10, VA) 1:52,90 – třetí, Matěj Šíma (NV) 1:53,59, Karolína Říhová (ČD) 2:04,64, 50 přek. Dvořák 9,34, Rostislav Pivec (JH) 9,35 – druhý, Nevěřil 9,45 – čtvrtý, Stela Chválová (NV) 9,40, Magdaléna Straková (Sok) 9,54 – druhá, výška Ondřej Konfršt (Písek) 127, Říhová 127, dálka Filip Komárek (Sok) 420, Lucie Blažková (10, ČD) 406, Markéta Vaňková (NV) 406 – druhá, kriket Matěj Kovačík (Sok) 46,89, Valerie Nečasová (NV) 32,13, plný míč Jan Lorenc (VS) 10,74, Karolína Batistová (NB) 10,54, Voldřichová 10,20 – druhá. Družstva – chlapci: Sokol 117,5, VS 60, děvčata: Sokol 81, NV 69.