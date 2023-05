/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvním turnajem v Prachaticích odstartovala v pondělí jedna ze tří skupin extraligy judistů. Na prachatickém tatami se to hemžilo reprezentanty.

Extraliga judo muži. | Video: Deník/Vladimír Klíma

"Lepší judo již v Prachaticích jen tak neuvidíme," glosoval sestavy USK Praha a Sokola Praha Vršovice dlouholetý masér reprezentace ČR František Funda při pohledu na úvodní zápas programu mezi pražskými celky. Oba týmy z hlavního města byly našlapané bývalými či současnými českými reprezentanty.

Mladá prachatická sestava šla do bojů s tím, aby sbírala zkušenosti. Každý získaný bod by byl před startem turnaje velkým úspěchem. Prachatičtí nastoupili k oběma utkáním v sestavě Filip Sedláček (-66 kg), Matěj Havel (-73), David Strouhal (-81), Petr Lácha (-90) a Václav Puš (+90).

V úvodním duelu prachatického turnaje zvítězil USK Praha na Sokolem Praha Vršovice 4:1. Poté nastoupili Prachtičtí proti USK Praha. Pražané nic nepodcenili a udělali v sestavě jedinou změnu. Prachatičtí mladíci odvedli na tatami výbornou práci, přestože 1:4 prohráli. Jejich bod získal David Strouhal.

Ani druhý pražský celek nenasadil proti prachatickému Tatranu nikoho z náhradníků a na tatami vyrazil v plné síle. Výsledek 1:4 z pohledu Prachatic je třeba znovu brát velice pozitivně. Bod Prachatických získal Václav Puš.

Extraliga je rozdělena do tří tříčlenných skupin. V každé z nich jsou na programu tři turnaje, vždy na tatami jiného týmu. Družstva na třetích místech skupin půjdou následně do baráže se dvěma nejlepšími celky postupové skupiny 1. ligy. Týmy na prvních a druhých místech skupin se pak utkají v play off.