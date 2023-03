Branky: 21:35 J. Bárta (P. Šilhán, J. Švácha), 29:37 R. Sitter (P. Šilhán), 44:30 R. Sitter (M. Klement) - 2:41 Stromko (Pilch, Fárský), 23:15 Diviš (Rosůlek, Pala), 25:18 Diviš (Pala, Skyba), 28:00 Řehůček (Rosůlek, Pilch), 39:13 (Pilch), 40:03 Diviš (Pala, Tóth). Vyloučení: 4:3. Bez využití. Střely na branku: 18:18.

Jak napovídá statistika střel na branku, hrálo se vyrovnané utkání, ale hosté z Karviné byli efektivnější před brankou. Domácí inkasovali gól již ve 3. minutě a zkušený soupeř si náskok hlídal. Ve druhé třetině sice domácí po pěkné akci srovnali, ale poté přišel rozhodující zlom utkání. Karviná dala za necelých pět minut tři branky a tak silný celek podobné situace dokáže zvádnout.

Prachatičtí sice vykřesali jiskřičku naděje v závěru druhé třetiny, kdy se dostali na dvě branky za soupeře, ale ten pak ve třetí třetině především bránil a kontroloval svůj náskok. Nakonec si Karviná své vedení ještě pojistila a odvezla zpod Libína všechny tři body. Ústřední postavou týmu hostů byl Jan Diviš, který rozvlnil síť za zády domácího gólmana hned třikrát.

Co to znamená pro vývoj soutěže z pohledu prachatického celku? Zůstává sice desátý se sedibodovou ztrátou na osmé místo pro play off, ale krátí se mu počet zápasů, ve kterých může bodovat. Do konce základní části chybí sehrát šest duelů. Ten další čeká na hokejbalisty HBC Prachatice v sobotu 11. března. Hostí Plzeň, která je tři body za nimi a nic jiného než tříbodovou výhru domácí nemohou brát.