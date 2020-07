Průběh jednoho z nejstarších evropských mítinků budou pochopitelně provázet jistá omezení, která se prolnou nejen do diváckého pohodlí, ale také do spektra disciplín. V žádném případě by ale neměli atletický svátek u Jordánu připravit o kvalitu, kterou každoročně sportovním fanouškům nabízí. Závodní menu z již zmiňovaných důvodů neobsahuje atraktivní soutěž dálkařů a klání trojskokanů, protože hlavní tribuna je vinou přestavby haly divákům zapovězena. Ostatní vrcholy ovšem velké ceně zůstanou. Jedním z nich se pochopitelně stane memoriál Ing. Jana Pána v běhu na 800 metrů, zajímavá může být i společná soutěž oštěpařů a oštěpařek, a také novinka v atletickém menu mítinku: štafetové běhy s účastí juniorských i seniorských reprezentantů.

PARÁDNÍ OBSAZENÍ SPRINTŮ

Mimořádně zajímavý souboj letos nabídnou vždy velmi atraktivní sprinty. Na mužské stovce si zopakují nekompromisní souboje z loňské Velké ceny rekordmani Česka a Slovenska, jmenovitě Jan Veleba a Ján Volko. V loňském ročníku závodu Volko svého českého soka porazil, při jedné letošní bitvě mu Veleba porážku vrátil. A protože se oba pohybují jen těsně kolem svých národních rekordů a dráha stadionu Míru umí být pekelně rychlá, mohl by se Tábor znovu výrazně zapsat do rekordních tabulek tuzemské atletiky. Také v ženské stovce se bude na co dívat, a to především díky účasti našich elitních sprinterek Nikoly Bendové, Kláry Seidlové a Marcely Pírkové.

Také v některých dalších disciplínách se představí elitní čeští atleti a atletky, a chybět nebude ani několik zahraničních borců.

JAK TO BUDE S DIVÁKY?

Organizátoři letošní Velké ceny Tábora pochopitelně museli sáhnout k výrazným změnám zaběhlého scénáře. Diváci se tentokrát dostanou na stadion z opačné strany stadionu, tedy od plovárny, kde najdou i potřebné zázemí včetně toalet a občerstvení. Špičkové výkony budou tentokrát sledovat výhradně ze svahů naproti uzavřené kryté tribuně.

Důležitou informací je, že bude mít mítink omezenou kapacitu a na stadion dostane jen 500 diváků. Vstupné činí 150 Kč děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM VELKÉ CENY

PŘEDPROGRAM – 16.15: 200 m překážek žákyně (běhy B, A). 16.30: 100 m muži (D, C). 16.45: 800 m muži (D, C). 17.00: tyč ženy. 17.05: 800 m ženy (C, B). 17.20: 400 m muži (C, B). 17.40: 200 m ženy (D, C).

HLAVNÍ PROGRAM – 17.50: slavnostní zahájení. 18.00: oštěp mix. 18.05: 4 x 100 m ženy. 18.10: výška ženy. 18.15: 4 x100 m muži. 18.25: 400 m muži. 18.35: 800 m ženy (A). 18.45: koule muži. 18.45: 800 m muži (B, A). 19.05: 200 m ženy (A). 19.20: 100 m překážek ženy. 19.30: 110 m překážek muži. 19.40: 100 m ženy (B, A). 19.55: 100 m muži (B, A).