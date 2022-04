Jako malého kluka mě bavilo si komentovat v televizi hraná fotbalová či hokejová utkání, a tak nebylo divu, že jsem brzy začal pošilhávat po práci sportovního novináře. Ač původem vychovatel jsem při několika semestrech na oboru Tělesná výchova přičichl ke sportovnímu dění na souši, na sněhu i ve vodě. Ale spíše od každého tak trochu, a tak bylo jasné, že to v aktivní kariéře nemohu nikam daleko dotáhnout. Ale láska ke sportu mě přivedla v září roku 1994 do redakce Listů Prachaticka, současného Prachatického deníku. Doba však přináší změny, a tak jsem v roce 2018 začal pracovat i pro Strakonický deník a na podzim roku 2021 i pro Písecký deník.

To, že jsem si postupně vyzkoušel různé sporty, mě přivedlo mezi různé party skvělých lidí v různých sportech. Pak již byl jen kousek od toho o těchto sportech a partách psát, fotit je či natáčet videa. Mé novinářské krédo zní: „Piš hlavně o těch dole v okresech a krajích, ti si to zaslouží nejvíce. Bez nich by nebylo velkého sportu.“

Napište svému sporťákovi

Máte zajímavý tip na článek, potřebujete mi něco sdělit? Není problém, jsem tu pro vás. Kontaktujte mě na mailu, najdete mě také na sociální síti Facebook. A ještě si určitě pusťte video, nejen to moje - před kamerou se ocitl každý ze sporťáků Deníku.

Píšu prakticky o všech sportech, i když logicky asi nejvíce o fotbale:

