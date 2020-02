Ta se usadila na čele tabulky a do odvet půjde s tříbodovým náskokem před trojicí pronásledovatelů.

Lázeňský tým soutěž ovládl i v uplynulé sezoně, ale do baráže o potup do I. ligy se nezapojil. Letos to může být – v případě, že udrží první příčku – jinak, i když konečné rozhodnutí ještě zdaleka nepadlo, jak ostatně potvrdil hrající kouč Třeboně Jaroslav Dušek.

„Bavili jsme se o tom, ale nyní opravdu nevím, zda bychom na postup reflektovali. Nemáme příliš široký kádr, potýkáme se i se zraněními. Navíc nám chybí hráči na postu spojek. Momentálně máme vlastně jen jediného, další na této pozici alternují. A účast na trénincích není taková, jakou bych si od mužstva, které má zájem postoupit, představoval,“ konstatoval kouč Jiskry.

Jeho tým se připravuje třikrát týdně společně s dorostenci, přičemž jeden z tréninků je zaměřený na kondici. Jihočeši odehráli i dvě přátelská utkání s rakouskými soupeři.

„Oba byly povedené. V jednom jsme dali šanci hráčům takříkajíc z lavičky a zkušení dostali volno. Padlo hodně branek a připsali jsme si remízu 38:38. V tom druhém jsme cestovali do Hornu, kde působí naši někdejší spoluhráči Čapek s Jarešem, a tamní tým jsme po velmi solidním výkonu porazili 35:32,“ zmínil Jaroslav Dušek.

A jak zkušený hráč a někdejší elitní extraligový kanonýr odhaduje ambice svého celku i protivníků z čela tabulky?

„Zbývá deset zápasů a my můžeme skončit první nebo třeba i čtvrtí. Vzhledem k tomu, že se rýsuje postup Strakonic do extraligy, domnívám se, že jejich béčko se bude chtít porvat o první ligu. Uvidíme, jak na tom budou Budějovice, které provázejí kolísavé výkony. Ale to zjistíme brzy, protože na Lokomotivu zajíždíme hned ve druhém jarním kole. A tohle střetnutí, myslím, hodně napoví,“ tvrdí.

Třeboň se bude v domácím prostředí nadále opírat o přízeň publika, které se po několika hubenějších letech opět naučilo na házenou chodit v hojném počtu a hráčům Jiskry patřičně dávat najevo svou náklonnost.

„Naši diváci dokáží pokaždé vytvořit skvělou atmosféru, takže se na každý zápas moc těšíme. Nechceme je zklamat,“ má jasno kormidelník od Světa.

V úvodním jarním kole II. ligy třeboňští házenkáři v sobotu 22. února ve své hale přivítají Kutnou Horu (18 hodin), strakonické béčko o den později vyrazí k důležitému souboji do Pardubic, Sezimovo Ústí se rovněž v neděli 23. února předvede ve Vršovicích a českobudějovická Lokomotiva má v 11. kole volný los.

II. liga mužů JVČ

1. Třeboň 10 8 1 1 316:235 17

2. Pardubice 10 7 0 3 303:273 14

3. Strakonice B 10 6 2 2 311:289 14

4. Úvaly 10 7 0 3 285:267 14

5. Č. Budějovice 10 6 0 4 322:282 12

6. Slavia Praha 10 5 1 4 281:297 11

7. Kutná Hora 10 4 2 4 251:276 10

8. Havl. Brod 10 3 2 5 270:285 8

9. Sezimovo Ústí 10 2 0 8 251:272 4

10. Loko Vršovice 10 2 0 8 209:279 4

11. Dolní Cerekev 10 1 0 9 252:296 2