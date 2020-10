Závod se jel za přísných epidemiologických opatření, bez diváků a bez občerstvení. Depo bylo rozděleno do sektorů podle jednotlivých tříd. „Vše proběhlo tak, jak bylo dopředu konzultováno s krajskou hygienickou stanicí, s Obecním úřadem v Klukách a Policí České republiky,“ konstatuje vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Závod byl schválen i sportovní autoritou, tedy Autoklubem ČR. „Nebylo jednoduché závod uspořádat, ale již jsme přišli o dva podniky na jaře, a tak jsme nechtěli přijít i o ten poslední. Velké poděkování patří Josefu Pekařovi z pořádajícího MS Kluky, který i navzdory hned několika udáním dokázal vše zodpovědně zajistit k plné spokojenosti všech příslušných úřadů,“ ocenil Zadražil.

Odměnou pořadateli bylo 128 jezdců na startu, což je na poslední klání sezony slušný počet. Přijelo hned šest letošních mezinárodních motokrosových mistrů. Petr Bartoš a Roman Skalka jsou českými šampiony ve veteránských třídách, Kristýna Vítková mezi ženami, Václav Janout je letošní mistrem Itálie ve třídě 85 ccm, Max Ernecker byl nejlepší v této kubatuře v Rakousku a Josef Vrtal se stal republikovým šampionem ve třídě 50 cm.

„To se běžně na závodě krajského přeboru nevidí,“ rozplýval se Zadražil. „Na rozpravě s jezdci se při minutě ticha zavzpomínalo na nedávno zesnulého technického komisaře jihočeského motokrosového střediska Jana Homolku,“ připomněl smutnou událost z minulého týdne.

Ve třídě 85 ccm potvrdil své kvality zmíněný Max Ernecker z Motosportu Chýnov, který suverénně zvítězil a získal jako jediný jezdec napříč všemi kategoriemi letošní krajský titul bez ztráty bodu před svým týmovým kolegou Dominikem Kučeříkem a Davidem Lupačem z Yamaha Čepelák RT.

Zvlášť hodnocenou třídu 65 ccm vyhrál Filip Křivan z AMK Kaplice před benešovským Martinem Smolkou a letošním mistrem padesátek Josefem Vrtalem z ÚAMK Zejax Chrudim, který ve svých devíti letech v přeboru startuje na pětašedesátce.

Přeborníkem kraje se v této třídě stal Moritz Ernecker z Motosportu Chýnov, jenž si titul zajistil již v předchozím závodě v Kaplici, a tak si v Klukách premiérově vyzkoušel větší motocykl o obsahu 85 ccm.

Mezi jezdci třídy Hobby MX2 zvítězil rakouský závodník Florian Stroh z MSC Kronast před Martinem Janů z týmu Husqvarna Promoto. Třetí byl Patrik Pechinger z Dolního Dvořiště. Titul přeborníka kraje si však i pátým místem pojistil Lukáš Matějík z SMS Střední Čechy.

Třídu Hobby MX1 ovládl Stanislav Boukal, který tak jasně ukázal, kdo je letošním králem této třídy, neboť si s velkým náskokem zajistil i celkové vítězství v seriálu. Druhý byl v Klukách plzeňský Tomáš Hanzlík a třetí Milan Sláma z pořádajícího MS Kluky.

Mezi veterány nad 40 let byl nejlepší Vladislav Mužík z Motosportu Chýnov. Potvrdil tím vítězství v této třídě i v celkovém hodnocení seriálu. Druhý byl v Klukách Roman Skalka z SXS Form Vision RT a třetí Jan Hůda z 4C RT. V celkovém hodnocení seriálu si oba pozice na druhém a třetím místě prohodili. Zvlášť hodnocené veterány nad 50 let v Klukách vyhrál Roman Skalka, který si titul v této třídě vybojoval již na předchozím závodě v Kaplici. Nejstarší kategorií byli zvlášť hodnocení veteráni nad 60 let, kde vyhrál Západočech Stanislav Svoboda u Kovo Teamu Svoboda, přeborníkem kraje je ale nakonec Miroslav Kukrál z týmu 4C RT.

Hlavní třídy MX2 a MX1 (HR Technik Cup) byly v Klukách spojené. Ve slabší kubatuře byl nejlepší Petr Játi z Yeti Motosportu před Milanem Šťastným v týmu Vegan Motosport a Romanem Šebestou z J.S. MX RT. I přes pár problémů z rozbahněnou klouckou tratí se ale letošním přeborníkem kraje stal Jaroslav Strnad z týmu IDS Stavby před zmíněným Milanem Šťastným a matadorem této kubatury Janem Cimbulkou z Extreme Motorsportu.

Letos se nově v MX2 zvlášť vyhlašovali juniorští jezdci na motocyklech 125 ccm do devatenácti let, kde se do čela vyhoupl vítěz klouckého závodu Matyáš Plch z Extreme Motorsportu a stal se tak letošním přeborníkem této nové třídy.

V kategorii MX1 dokázal po delší zdravotní pauze vyhrát ve slušné konkurenci mnohonásobný mistr republiky Martin Michek z HT Group RT jen těsně před Rudolfem Plchem z Extreme Motorsportu, který letos obhájil třetí místo v rakouském šampionátu prestižní třídy Open. Třetí byl letošní veteránský republikový šampión a jeden z neúspěšnějších českých motokrosařů novodobé historie Petr Bartoš z Orion RT.

Přeborníkem jihočeského kraje se však nakonec stal překvapivě Tomáš Kotěra z SXS Form Vision teamu před Václavem Chalupným z Moto Teamu Excel Racing a Martinem Häringerem ze Zalužan.

Vyhlášení seriálu proběhne tradičně v kulturním domě v Chýnově. „Termín bude oznámen, jakmile to umožní situace. Budeme také pevně doufat, že příští sezona proběhne již bez omezení,“ přeje si Zadražil.

„Bylo to letos poměrně složité. Jak na sestavení kalendářů závodů a jejich organizaci, tak co se týká dodržování vládních nařízení. Chtěl bych moc poděkovat všem sponzorům, jezdcům, pořadatelům, delegovaným činovníkům a v neposlední řadě též divákům, že i navzdory uvedeným skutečnostem a komplikacím byli součástí krajského přeboru,“ uzavírá Evžen Zadražil letošní hodně komplikovanou motokrosovou sezonu.