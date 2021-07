Do Jinína přijela kromě našich nejlepších také velice silná konkurence ze zahraničí. Letos poprvé se zúčastnil našeho šampionátu obhájce titulu v hlavní třídě MX1 Němec Max Nagl, sekundovat mu měli piloti ambiciózního týmu JD Gunnex: vítěz prvního závodu v Pacově Španěl Butron a výborný Venezuelan Locurcio.

S Michkem se po Pacovu až tolik nepočítalo a ani sedmé místo v kvalifikaci neslibovalo nic světoborného. Navíc v první jízdě skončil ještě o příčku hůř. Ale ve druhé výborně odstartoval a cílem projel s velkým náskokem jako nejlepší z českých jezdců čtvrtý za trojicí hvězdných cizinců. V konečném účtování jinínského závodu obsadil pátou příčku.

Především ale ukázal, že se s ním i v motokrosu musí stále počítat. „Výsledkově jdeme nahoru a Jinín to určitě potvrdil. Především ve druhé jízdě. Ale dobře také víme, že jsou věci, které potřebujeme dopilovat,“ rozhodně nepropadá předčasnému optimismu. „Potřebujeme především sjednotit a sesumírovat podvozek. Když se nám to podaří, tak určitě hned nezačnu prohánět Nagla, ale trošku se těm nejlepším přiblížím a začnu jim to znepříjemňovat,“ přeje si. „Chtěl jsem jet jejich rychlost, ale motorka mě do nich bohužel nepustila. Musel jsem malinko zvolnit na své tempo. Ale z druhé jízdy mám dobrý pocit. Udělali jsme před ní skok, který se opravdu vyplatil. Cestu dopředu jednoznačně vidíme,“ je přesvědčen. „Chtěl bych se vrátit dopředu a ukázal jsem, že síla ve mně pořád ještě je. Mám pořád velkou chuť závodit a bojovat,“ ujistí.

Na start druhé jízdy si stoupl právě vedle Nagla a vytáhl se po jeho boku až do první zatáčky. „Hlavně jsme na startu měli oba výbornou reakci a drželi jsme to až nahoru do první zatáčky. Max byl na vnitřku, takže mě trochu vyvezl. Snažil jsem se jim to vepředu znepříjemňovat, určitě mi to psychicky pomohlo. Věřím, že ze mě zase budou mít trochu strach,“ vzkazuje odhodlaně.

Všechny své české soupeře porazil Michek ve druhé jízdě s velkým přehledem. „Pomohl mi k tomu dobrý start. To se mi opravdu vyplatilo. S první trojkou cizinců se momentálně měřit nemohu,“ sportovně uznává. „Musíme zapracovat tam, kde mám velkou slabinu a o které vím. Abych svou jízdu zkomfortnil a zrychlil. Oči jedou dopředu, vím, kde mám přidávat plyn, ale bohužel teď to nejde,“ přemítá.

Třetí závod domácího šampionátu se jede 1. srpna v Dalečíně a čtvrtý potom 15. srpna opět na jihu Čech v Blanské kotlině u Kaplice.