/FOTOGALERIE/ Druhým turnajem pokračoval okresní přebor volejbalistů na Strakonicku. Do soutěže je zapojeno pět týmů a při každém turnaji má jeden z nich volný los. Tentokrát to bylo béčko ČZ Strakonice.

Pokračoval okresní volejbal na Strakonicku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Výsledky druhého turnaje:

ČZ Strakonice A - Old dogs 0:2 (-24, -26), Žížaly Záboří - Sokol Čkyně 2:0 (9, 9), Old dogs - Žížaly Záboří 1:2 (-16, 13, -13), Sokol Čkyně - ČZ Straonice A 0:2 (-16, -9), ČZ Strakonice A - Žížaly Záboří 2:1 (19, -18, 10), Old dogs - Sokol Čkyně 2:0 (15, 10).

Aktuální tabbuka po 2. turnaji:

1. Žížaly Záboří 6 11:4 14

2. Old dogs 6 8:6 11

3. ČZ Strakonice B 3 4:2 6

4. ČZ Strakonice A 3 5:4 5

5. Sokol Čkyně 6 0:12 0