K závodům se vrací trenér obou reprezentantů Jiří Couf.

„Jejich výkony byly nejhodnotnější z celých závodů, je to opravdu mezinárodní špička z pohledu evropských a světových tabulek. Terka byla vynikající a její pátý pokus s milimetrovým přešlapem byl na 620 centimetrech. Tak příští rok… Jinak dorostenci nepostoupili o 1,5 bodu do finále MČR, a to je škoda. Chyběli tři bodovači a stačilo opravdu málo…“

Mladá prsařka ve špici

Zimní sezóna plavců se teprve rozbíhá a už nese radostné zprávy. Na Velké ceně Chomutova o víkendu závodila z Jihočechů jen 13letá Linda Čeňková z TJ Tábor, a výtečně. V open soutěžích byla třetí na 100 prsa časem 1:17,20, na 200 prsa pátá výkonem 2:46,46 (mezičasy 38,74 - 1:21,90), čímž se zařadila na 9. místo jihočeské historické tabulky žen. Zkusila si také polohovky. Na 200 m byla třináctá jako druhá 13letá na startu za 2:35,91, na 400 m šestá výkonem 5:29,69 (motýlek 35,58) a v letošní krajské tabulce žen je třetí. Na 400 kraul skončila osmnáctá výkonem 4:57,39 (2:25,37).

V sobotu 21. září bude v Písku podzimní krajský přebor všech kategorií na dlouhé tratě. Začátek bude v 9.15.