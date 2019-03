O výsledek nešlo, hrál se basketbal. Mladí basketbalisté bojovali o každý míč a radovali se z každého úspěšného koše za bouřlivého povzbuzování svých rodičů, babiček a dědečků.

Basketbalové utkání zahájila několika přívětivými slovy legenda strakonického basketbalu MVDr. Miroslav Vondřička. Po utkání, které se nadmíru vydařilo, byl každý hráč obdarován sladkou odměnou, kterou si za předvedený výkon zasloužil.

"Rád bych nabídl chlapcům, kteří mají zájem hrát basketbal na soutěžní úrovni, možnost doplnit naše řady v přípravce SKB Strakonice. Zájemci mohou přijít, kdykoli si vyzkoušet trénink a zahrát si basketbal. Trénujeme každé úterý v tělocvičně ZŠ Poděbradova od 16 do 17 a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Dukelská od 17 do 18:30 hodin," zve zájemce do klubu trenér Aleš Svoboda. Případné informace mohou zájemci získat na tel. 777 033 090 nebo emailem na ales.svoboda@iaron.cz.

Jan Škrle