/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhým turnajem pokračoval ve strakonické STARZ aréně 23. ročník Poháru Ekonomických služeb - BH v sálovém fotbale týmů nad 40 let. Tabulku vedou strakoničtí Junioři.

Ekonomické služby - Junioři. | Video: Jan Škrle

Po druhém hracím dnu jsou nadále bez prohry strakoničtí Junioři, kteří ztratili body pouze v nerozhodném utkání se Smetanovou Lhotou. S bilancí dvou vítězství byly úspěšné Katovice, které v tabulce odskočily Ekonomickým službám, ty tentokrát zůstaly bez bodů. Střelecky se dařilo nejvíce Rostislavu Dolejšovi ze Smetanovy Lhoty a katovickému Janu Strnadovi se čtyřmi brankami.

Výsledky 2. turnaje:

Ekonomické služby – Junioři 2:4. J. Kačmár, P. Sup – K. Kalinko 2, J. Baloušek, L. Cimrhanzl.

Smetanova Lhota – Katovice 0:1. D. Šefčík.

Katovice – Ekonomické služby 4:2. J. Strnad 4 – V. Poláček, P. Sup.

Junioři – Smetanova Lhota 1:1. P. Kratochvíl – R. Dolejš.

Junioři – Katovice 2:0. K. Kalinko, D. Šefčík.

Smetanova Lhota – Ekonomické služby 4:2. R. Dolejš 3, M. Mařík – J. Maršala, P. Sup.

Tabulka po 2. turnaji:

1. Junioři 4 2 0 13:7 14

2. Smetanova Lhota 3 1 2 21:10 10

3. Katovice 2 1 3 9:16 7

4. Ekonomické služby 1 0 5 10:20 3

Nejlepší střelci:

6 – R. Dolejš

4 – J. Koller, J. Matucha, J. Strnad

3 – I. Včelička, P. Baloušek, K. Kalinko, P. Sup

2 – J. Pavlíček, P. Cibulka, V. Poláček, D. Šefčík, J. Baloušek

Autor: Josef Blatský