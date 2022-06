Poděbradka obsadila na republikovém finále Štafetového běhu desáté místo

Co je štafetový pohár? Je to závod štafet, které tvoří žáci prvního stupně základní školy.

Děti z Poděbradky s garantkami závodu vítězkami ME ve štafetě 4x400 m do 23 let (Věra Holubářová a Lada Vondrová). | Foto: Jitka Cibulkové