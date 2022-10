"Opět tak nějak stejná písnička. Útok, na který se můžeme spolehnout, když dáme 17 trojek, není se o čem bavit. Pak už jen proměňovat trestné hody, což je letos obrovská kaňka na naší hře. Nicméně sami se dostaneme do komplikací kvůli laxnosti v obraně a utkání tak vlastní vinou zdramatizujeme. Rozhodně se nemůžeme vymlouvat na to, jak těžké střely soupeř trefil, protože štěstí přeje připraveným. A za první poločas bych chtěl dát mladému týmu Levhartů obrovský kredit. Jsem velice rád, že když jsem přišel v poločase do šatny, viděl jsem na hráčích, že si svoje opětovné chyby uvědomují a mé přesvědčení ve druhém poločase jen potvrdili. Máme další výhru, ale hned v neděli nás čeká další utkání v Sršním hnízdě, na které jste srdečně zváni a my se musíme připravit, abychom udrželi koncentraci po celý průběh utkání a nekomplikovali si zbytečně cestu za naším cílem," uvedl po utkání v Chomutově trenér Sršňů Jan Čech.

Písečtí Sršni si přivezli z Chomutova další vysoké vítězství

"V neděli 23. října přivítáme v tradičních 17:00 dalšího soupeře, tým SP Basket. Jak je z pohledu na tabulku patrné, náš tým nemůže mít v tomto utkání jiný cíl než výhru," hledí k dalšímu duelu předseda klubu Miroslav Janovský.

"Po venkovní výhře na palubovce Chomutova nás čeká další utkání, ve kterém musíme potvrdit roli favorita. Přijede tým SP Basket, který je přímou návazností na mládežnický klub Sokola Pražského. Od loňské sezony tento tým vede bývalý reprezentační trenér Pavel Budínský, který je proslulý zejména svou dlouholetou prací pro děčínské Válečníky, které dovedl ke třem stříbrným medailím v Kooperativa NBL. SP Basket prošel výraznou generační obměnou a soupisku týmu tvoří bývalí mládežničtí reprezentanti jako Staniszewski, Hřebík, Pelikán nebo Jurman doplnění o hráče ze svého programu. Vzhledem k bilanci soupeře, jedné výhry a čtyř porážek, jsou Sršni jasným favoritem, nicméně stát se může cokoliv a proto Vás zveme v neděli 23. října od 17:00 do Sršního hnízda," dodal k dalšímu zápasu trenér Čech.