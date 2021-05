Nejrychlejší dvojicí prvního dne byli Rakušané Karl Wagner s Gerdou Zaunerovou, závodící se žlutým vozem Porsche 911 SC. Bližší informace k soutěži se průběžně objevují na klubových stránkách www.pamk.cz i na facebookovém profilu PAMK Klatovy.

Proměnlivé počasí i technické potíže favoritů zamíchaly kartami první etapy 29. Historic Vltava Rallye. Od jejího úvodu nasadila nejvyšší tempo posádka Karl Wagner – Gerda Zaunerová (Porsche 911 SC), která obhajuje třetí příčku z minulého ročníku soutěže. Přestávka v servisní zóně pomohla favorizované italské dvojici „Zippo“ – Denis Piceno, která po opravě svého Audi Quattro ovládla poslední dvě rychlostní zkoušky a snížila ztrátu vůči lídrům na necelých osmnáct sekund.

I v sobotní etapě se tak dají čekat velmi zajímavé souboje, zvláště když se pátek nevydařil ani dalším hvězdám. Španěl Alonso (Ford Sierra Cosworth) se ani na jednom testu nevešel do první trojice časů, Fin Silvasti (Audi Quattro) na tom nebyl o moc lépe a navíc si připsal třicetivteřinovou penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly. Domácí sourozenecká dvojice Tomáše a Lucie Engových (Ford Escort RS2000) se v úvodu potýkala s technikou, vynikajícím závěrem se však také oni vrátili do boje o nejvyšší příčky – přinejmenším v národním šampionátu. Jeho pořadí po pátku vládne duo Jiří Káňa – Martina Kalistová (Ford Sierra Cosworth), které dokázalo v rámci MČR HA vyhrát většinu rychlostních zkoušek. O druhou pozici bojuje dvojice žlutých Opelů Kadett Coupé s Miroslavem Janotou a Vojtěchem Štajfem za volanty.

Karel Špaček