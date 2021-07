Událostí atletického víkendu bude Cena Pacova ve vícebojích se začátky ve 14 a 9 hodin. Přebory vícebojařů Jihočeského a Plzeňského kraje budou v Nové Včelnici 24.-25. července (13 a 10 h).

Na mistrovství Evropy do 20 let v Tallinu byl nominován jediný Jihočech, Tomáš Kratochvíl ze Sokola ČB (trenér Jiří Couf). Ve čtvrtek v podvečer by ho měla čekat kvalifikace dálky, pokud postoupí, pak v pátek od 18 hodin finále.

Na snímku je zvláštní známka estonské pošty k šampionátům.