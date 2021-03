Vyrovnaná bitva se dá očekávat především v prvním duelu, kdy k Otavě dorazí Slovan Duslo Šaľa. Slovenský tým zatím absolvoval třináct utkání a nastřádal v nich jedenáct bodů za pět vítězství a jednu remízu, což mu v nekompletní tabulce momentálně stačí na sedmou příčku. Písečanky jsou hned za ním se shodným bodovým ziskem, ale mají odehrány o dva zápasy víc. Jde o první vzájemný duel v této sezoně, ten podzimní na Slovensku byl kvůli koronaviru přeložený na začátek dubna.

„Mohl by to být hratelný soupeř, ale má své kvality a rozhodně nepůjde o snadný zápas. Rádi bychom však uspěli a navázali na ty lepší výkony. Sezona v MOL lize pomalu směřuje do finiše a už není moc času plánovat, s kým uspět. Pár zápasů se nám nepovedlo, tak se nyní musíme snažit to trochu napravit,“ tvrdí písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Zajímavé bude jistě sledovat i souboj dvou elitních kanonýrek. Písecká Tereza Pokorná je s 93 góly druhou nejlepší střelkyní soutěže, Natália Némethová z kádru soupeřek zatím zaznamenala 82 přesných tref, což ji stačí na pátou pozici. Středeční zápas začíná v 18 hodin.

Dalším protivníkem Jihočešek bude v sobotu Iuventa Michalovce, dlouhodobá stálice interligy. Slovenky jsou jasným favoritem, což dokumentují i svým postavením na druhém místě tabulky hned za Mostem, když si ve třinácti zápasech připsaly jedinou porážku. Své jistě může vykonat i únava z dlouhé cesty do nejvýchodnější části Slovenska.

„Michalovce jsou top tým Slovenska, navíc plně profesionální. S nimi se nám těžko rovná, ale budeme doufat, že předvedeme solidní výkon, protivníka potrápíme a neodvezeme si nějaký debakl, abychom i do domácí odvety mohli jít odvážně a ukázat, že házenou taky umíme,“ poznamenala koučka. Na Slovensku se hraje nadcházející sobotu v 17.30, v Písku se oba soupeři znovu střetnou ve čtvrtek 11. března (18 hodin).

MOL liga žen má svůj program naplánovaný do poloviny dubna, po jejím skončení má v Česku následovat tradiční play off o titul a boje o udržení. Podle čerstvých informací z Českého svazu házené zatím tato varianta stále platí. Jak ale podotkl manažer soutěží Stanislav Svoboda, situace se může měnit každým okamžikem…

„Uvidíme, co se bude dít dál, jestli se bude pokračovat, nebo zda sezona skončí. Pokud by se mělo hrát, my bychom samozřejmě chtěli být v té skupině o titul, ale už to bude moc těžké se mezi nejlepší českou čtyřku dostat. Po prohře s Olomoucí se nám tato pozice vzdaluje. Poruba, která ji drží, má o tři body víc. Abychom ji ještě ohrozili, musela by opakovaně zaváhat i s papírově slabšími soupeřkami a my naopak někde překvapit. Ale budeme se o to prát až do konce,“ zdůraznila Kateřina Hromádková.