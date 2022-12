Body Sršňů: M. Svoboda 20, P. Šlechta 16, J. Svoboda 15, V. Sýkora 13, L. Mikolášek a D. Fait 9, O. Chvála a J. Šurý 4, M. Špičák 3, V. Primak a P. Procházka 2. Trestné hody: 20/15:15/13. Trojky: 26/8:26/5. Doskoky: 59:42. Fauly: 15:19.

"Domácí byli jasným favoritem, i tak jsme se museli mít před soupeřem, který spoléhá především na pendlující hráče z Děčína, na pozoru. Zejména pak podkošová dvojice Žikla - Macháč a atlet Boyko mají obrovskou kvalitu. A to se potvrzovalo hned od úvodu utkání, kdy ještě po pěti minutách hry byli Levharti v těsném vedení. Poté se začala projevovat kvalita domácích a šířka našeho kádru, k tomu Macháč na straně soupeře rychle nasbíral tři fauly. To dodalo domácím křídla a náskok rychle narůstal až na poločasových 50:27," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval k dalšímu dění: "Nástup do druhého poločasu patřil opět Píseckým a když skóre narostlo na více než třicet bodů, na hřišti se začali pohybovat všichni dorostenci a i tak jsme neustále navyšovali vedení. Stobodová hranice sice pokořena nebyla, ale to bylo asi to poslední, co náš tým mohlo trápit."

"Jsem rád, že jsme zakončili rok výhrou. Naše hra už v posledních utkáních postrádala lehkost, trápil nás zdravotní stav a vše bylo tak nějak na sílu. Teď máme tři týdny čas se dát zdravotně do pořádku a pořádně potrénovat, abychom i v posledních čtyřech utkáních udrželi vedení základní skupiny a byli pořádně připraveni na nadstavbu a následující play off. Děkuji všem divákům za podporu, hráčům za skvělé výkony v celém roce a všem chci popřát hezké svátky a šťastný nový rok. A nezapomeňte si zapsat do diáře čtvrtek 12. ledna, kdy přivítáme v osmifinále Českého poháru hegemona českého basketbalu z Nymburka," doplnil Jan Čech.