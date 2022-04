Sršni však jdou do sére se vztyčenou hlavou. „Do finále sice nevstupujeme jako favorit, ale ve dvou, případně třech utkáních, je vždy možné všechno a my určitě nehodláme složit zbraně bez boje. Měli jsme týden se na Slavii důkladně připravit, vyléčit šrámy a rozebrat si hru soupeře na videu tak, aby nás soupeř ničím nezaskočil. Nyní již stačí jen věřit, že když Hajný (Petr Šlechta) opět složí písničku a vypravíme autobus, ne-li dokonce dva, tak nám opět bude přát potřebné štěstí a Pavel Pumprla bude moct opět vydat další článek o tom, že zažil něco, co ještě nikdy před tím neviděl. Pokud totiž ve Svitavách bylo 70 fanoušků, tak věříme, že v Edenu bude minimálně třikrát tolik a v hale Slavie nebudou k vidění jen tradiční červeno-bílé barvy, ale především ty naše žluto-černé. O tom, že vytvoříte skvělou atmosféru a budete slyšet, nemáme nejmenších pochyb,“ zve na zápasy fanoušky Jan Čech.

Odveta se hraje v neděli od 17 hodin v Písku.