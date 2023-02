Body a sestava Sršňů: Šimonek 15, Suchánek 13, Humpál 11, Čihák 10, Křesina a Zita 9, Klement 7, Kabriel 4, Benda 3, Kačírek 2, Vallet

Vzhledem ke shodné bilanci s vedoucím Nymburkem bylo v posledním venkovním utkání nadstavby třeba zvítězit, aby měli Sršni šanci uhájit prvenství na domácí palubovce. "Domácí nastoupili už v kompletní sestavě i s uzdraveným Františkem Svobodou a určitě pomýšleli na vítězství. Zvlášť když úvod utkání byl plný nepřesností na obou stranách, každopádně tempo utkání bylo obrovské a bylo otázkou, který tým první přestane panikařit. Naštěstí to byli Sršni a již v úvodní desetiminutovce si vypracovali klíčové vedení poměrem 20:7. Ve druhé čtvrtině zpřesnili svou hru i Brněnští, ale na rozjetý Písek to bylo málo. Nebýt trojky s klaksonem ukončující poločas již zmíněného Svobody, rozdíl ve skóre by byl více než dvacetibodový. Nástup do druhého poločasu zvládli opět lépe naši hráči a již v této periodě rozhodli o vítězi utkání. I přes to, že v rotaci bylo všech 11 hráčů připravených ke hře, tak Sršni nepolevovali ve svém tempu a rozdíl ve skóre narůstal až do závěrečného hvizdu," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

Z Brna se tak hráči Písku vraceli spokojení. "I přes úvodní nervozitu jsme dokázali navázat na kvalitní výkon z posledního víkendu a v poklidu si dokráčeli pro výhru, na které se podíleli všichni hráči, kteří do Brna odcestovali. V neúplné tabulce se tak vracíme do čela extraligy a v čekají nás poslední čtyři domácí utkání nadstavby, ve kterých budeme chtít potvrdit prvenství po základní části," doplnil trenér Čech.