Body a sestava Písku: Svoboda M. 21, Sýkora 15, Fait 14, Šlechta a Svoboda J. 11, Šurý 7, Špičák a Procházka 2, Hejl, Primak, Chvála, Mikolášek.

"Proti tomuto soupeři je vždy záhadou, koho postaví z pendlujících hráčů A - týmu. Tentokrát trenér Jachan ukázal na trojici Šafařík, Fuxa a Vlk, kdy zvlášť posledně jmenovaný proti nám vždy předvede střelecké galapředstavení. A nejinak tomu bylo tentokrát, kdy pěti body otevřel skóre utkání a rychle dostal Vysokoškoláky do vedení 5:0. V naší sestavě sice chyběla trojice Englický, Mach a Svojanovský, i tak byl Písek jasným favoritem, a to začal záhy ukazovat. Domácí sice vedli ještě 9:3 a po 6 minutách 15:13, ale Sršni už se začínali osmělovat a čtvrtinu zakončili šňůrou osmi bodů. Druhou čtvrtinu jsme přitlačili i na obranné polovině, byli aktivní směrem ke koši, čímž klíčoví hráči soupeře začali sbírat osobní chyby a hosté tak tuto desetiminutovku vyhráli poměrem 27:12 a do šaten mířili s jednadvacetibodovým vedením. I když hosté ukázali, že jsou lepším týmem, úvod do druhého poločasu, i díky dvěma šťastným trojkám dvojice Vlk - Šafařík opět vyzněl lépe pro domácí, kteří tím snížili až na rozdíl 13 bodů a v půlce třetí čtvrtiny byl stav 43:56. Poté ovšem Sršni opět zabrali, zbytek periody ovládli 16:4 a získali rozhodující náskok. Na začátku čtvrté čtvrtiny se náskok píseckých rozrostl až na 34 bodů, a tak posledních osm minut patřilo dorostencům, kteří opět mohli získat cenné zkušenosti. Domácí už jen kosmeticky upravili výsledek na 58:83," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

"Folimanka má své kouzlo a smazává rozdíly mezi favoritem a outsiderem. Tohle poznal už každý, a proto i já jsem trenér, který soupeře v této hale nikdy nepodcení. Páteční večer nenabídl nějaký úžasný basketbalový zážitek. Po úvodním rozkoukání jsme se dostali do tempa a když jsme v nejsilnější sestavě zabrali, byli jsme jasně lepším týmem a utkání jsme měli plně pod kontrolou. Zhodnotil bych to asi tak, že jsme nehráli nějak zázračně, ale hráli jsme to, co jsme potřebovali. Když budu chtít hledat chyby, nepovedl se nám ani jeden nástup do začátku poločasů, kdy jsme opět nedokázali splnit obranné pokyny a dvojice Vlk - Šafařík nám vždy zatopila. Na stranu druhou jsem rád, že venkovní utkání s USK máme za sebou a s přehledem jsme splnili roli favorita," shrnul své dojmy z utkání trenér Čech a pokračoval: "Teď přichází klíčová část podzimu, kdy čtyři pátky po sobě vyzveme všechny naše nejtěžší soupeře. Netradičně hned v pátek 4. listopadu od 19:00 vyzveme na domácí palubovce dosud čtvrté Polabí, jež je rezervou mistrovského Nymburka. Pak nás čekají tři venkovní duely na palubovce Plzně, Litoměřic a našeho jediného přemožitele z Jindřichova Hradce. Až tyto duely ukáží, jak na tom jsme a naše skutečné ambice. Proto Vás opět prosíme o co největší podporu!"