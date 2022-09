Jako první se fanouškům představí od 14 hodin dorosenci U19. "Sice budeme postrádat reprezentanta ČR U18 Josefa Svobodu, ale určitě to bude pro naše juniory týden před startem extraligy zajímavá prověrka. Náš tým by v sezoně chtěl pomýšlet na cenné kovy, a proto klukům po letech útrap může mezinárodní konfrontace jedině pomoci," říká trenér.

Od 16 hodin se utkají sedmnáctky obou klubů. "V této kategorii skládáme typologicky hodně zajímavý kádr, a tak určitě nebudeme chtít ustupovat z vydobytých pozic v této kategorii z posledních let. Uvidíme, zda některý z hráčů nenastoupí také v kategorii juniorů," doplnil trenér Čech.

Vyvrcholením programu bude utkání týmů mužů obou klubů. To odstartuje v 18.30 hodin. "Muži A poměří své síly s týmem rakouské Superligy Flyers Wels. Jedná se o poslední přípravné utkání před ostrým startem sezny, kdy nadcházející dvě neděle nastoupíme v Sršním hnízdě proti spolufavoritům skupiny Západ - Slavoji Litoměřice a GBA Jindřichův Hradec. Do sobotní generálky však půjdeme hodně oslabení, a to zejména na perimetru. Absentovat bude i nadále dvojice Matěj Mach a Josef Svoboda, nebude ani hostující Michal Svojanovský, který si bude plnit povinnosti u týmu Královských Sokolů na Federálním poháru, a ze stejného důvodu pak bude chybět i klíčový hráč Sršňů Vojta Sýkora, kterého uvolníme na tento turnaj v dresu pražské Slavie, se kterou odehraje v sešívaných barvách tři utkání ve slovenském Komárnu," uvedl k domácí sestavě písecký lodivod.

Rakušané pak přivezou velice silný tým. "Wels v minulém týdnu absolvoval soustředění v Děčíně, kde s místními Válečníky odehrál i dvě přípravná utkání. Nejprve v prvním utkání podlehl severočechům 98:81, v páteční dopolední odvetě pak 79:66. Tým vedený už od roku 2017 Sebastianem Waserem podle dostupných informací zbrojí na novou sezonu ve velkém. V kádru pokračují dva mladíci z Rakouska Jakupovic a Gil či zkušený německý křídelník von Fintel. Nově přichozími cizinci jsou pak nizozemský pivot Bute (naposledy Omaha BC), američtí forwardi Ahmad (argentinský Atenas) a Cegers (litevská Telsia). Na perimetr pak Wels posílí izraelský rozehrávač Rabonowitz (Adum) a kanadské silové křídlo Boursiquot přicházející z Ottawy," představil soupeře Jan Čech.

A co písecký kouč vzkazuje fanouškům? "Nemmohu se dočkat soboty a tohoto trojutkání. Doufám, že diváci dorazí povzbudit nejen muže, ale i dorostenecké týmy, a bude to výborná prověrka před startem sezony, ve které budou všechny tři týmy mířít vysoko. Fanoušci Sršňů by si tak neměli nechat ujít sobotní odpoledne a měli by dorazit povzbudit Sršně v co největším počtu!!! Vstupné bude opět dobrovolné a zamíří do píseckého Hospice Athelas," zve do hlediště trenér.