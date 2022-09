Body a sestava Písku: Svoboda 41, Šlechta 13, Fait 11, Sýkora 10, Špičák 5, Mikolášek a Šurý 4, Hejl a Procházka 3, Primak 2, Suchánek, Šimonek.

Ve středu Písečtí doma porazili Slavii Praha a oplatili jí tak těsnou a bolestivou porážku z posledního finálového utkání play off první ligy uplynulé sezony. V pátek se pak představili v Ústí nad Labem a v neděli je čekal další těžký soupeř. „Do utkání jsme vstoupili úplně jinak než v utkáních minulých, kdy to byl naopak domácí trenér, který si musel po dvou slepených trojkách hostů vzít za stavu 2:6 rychlý oddechový čas. Až po něm si Sršni uvědomili, že středeční výhra nad Slávií byla dávno zapomenuta a že jestli chtějí pomýšlet na úspěch i zde, tak musí opět zařadit vyšší rychlostní stupeň. To se naštěstí pro domácí podařilo, když si vedení vzali rychle zpět a již po první čtvrtině byli i přes velké množství chyb v lehkém vedení 27:20. Druhá čtvrtina nabídla divákům nejofenzivnější a basketbalově asi nejpohlednější čtvrtinu, kterou domácí i přes jeden lehký výpadek, kdy musel po sedmibodové šňůře soupeře opět zasahovat svým oddechovým časem až trenér Jihočechů, navýšili své vedení až na 15 bodů,“ komentoval první poločas lodivod píseckého týmu Jan Čech.

Ve vyrovnané druhé půli si pak Sršni své vedení udrželi. „Po poločasové pauze se však i přes důrazné varování opakovala situace ze začátku utkání. Domácí do druhé půle vstoupili naprosto bez energie a rozdíl ve skóre se tak rychle ztenčil na jednociferné číslo. I z toho se však nakonec Sršni, nutno podotknout opět poháněni skvěle zaplněnou tribunou, dokázali dostat a i přes ne příliš pohledný basketbal se opět ujali dvouciferného vedení. Také závěrečná čtvrtina se nesla v obdobném duchu, kdy se vedení konstantně pohybovalo okolo 10 bodů. Na Sršních již byla patrná únava z náročného programu předchozích dní, ve kterém sehráli tři přípravná utkání během pěti dnů a nutno si přiznat, že se žlutočerní neprezentovali výkonem, kterým by chtěli dominovat v sezoně první ligy. I přes to však domácí, především svou bojovností a za výrazné pomoci Martina Svobody, který utkání zakončil na úctyhodných 41 bodech, dokázali vedení udržet až do závěrečného hvizdu, a připsali si tak další výhru nad týmem z Kooperativa NBL,“ doplnil písecký trenér.

Příprava na novou sezonu již pomalu vrcholí. „Každá výhra nad týmem Kooperativa NBL se počítá a má svou cenu. Samozřejmě výkon nebyl ideální a někteří hráči už vinou náročného programu mleli z posledního, o to jsem radši, že se nikomu nic nestalo a utkání jsme si vybojovali v náš prospěch. Máme posledních 14 dnů do ostrého startu soutěže a je před námi pořád ještě hodně práce, nicméně s přípravou jsem nadmíru spokojen a těším se opět na setkání s fanoušky Sršňů na generálce v sobotu 10. září od 18:30 hodin proti týmu rakouské Superligy Flyers Wels,“ pozval na další skvělé utkání do Sršního hnízda Jan Čech.