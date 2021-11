Sokol Písek Sršni - Sokol Pražský 77:61 (19:13, 32:31, 56:50). Body Písku: Šlechta 26, Šurý 14, Sýkora 13, Svoboda J. 10, Špičák 6, Mach a Pytelka 3, Mikolášek 2, Polánek T., Chvála, Primak, Šimonek.

V neděli pokračovali prvoligoví Sršni ve svém domácím tažení, když jejich dalším soupeřem byl tým Sokola Pražského. Ti se momentálně nacházejí na pátém místě tabulky se shodnou bilancí pěti výher a pěti porážek, na domácí tak ztráceli tři výhry a rozdíl ve skóre 38 bodů z prvního vzájemného utkání v Žitné ulici. "Soupeř tak nebyl našim přímým konkurentem ve špičce tabulky, o to větší komplikaci by znamenalo případné zaváhání. Sršni se však stále museli obejít bez klíčové dvojice pivotů Martina Svobody a Pavla Englického, čehož hosté hned od úvodu utkání využívali. Bohužel, kdo někdy hrál basketbal, tak ví, jak jsou centimetry a kilogramy v obraně důležité. V útoku jsme měli problém přes náš výškový handicap dostat míč do dolního postavení, soupeř nás k tomu trápil zónou, do které jsme ani naprosto volné trojkové pokusy nedokázali proměňovat. Skóre se tak přelévalo z jedné strany na druhou a nikdo si v prvním poločase nedokázal vytvořit větší náskok. Aby toho pro Sršně nebylo málo, před poločasem si udělal výron kotníku rozehrávač Vojta Sýkora. Skóre po dvaceti minutách 32:31 slibovalo dramatickou podívanou i ve druhém dějství," shrnul první dějství písecký trenér Jan Čech.

Ve druhém poločase již Písečtí rozhodli o své výhře. "Domácí hráči ve žlutočerných dresech, kteří byli pohánění jako vždy výbornými fanoušky, byli po celou třetí část nějakých šest až osm bodů ve vedení, ale stále se jim nedařilo vytvořit si dvouciferné vedení, které by nadšeně hrající hosty definitivně odepsalo. To se díky několika rychlým protiútokům povedlo až na začátku čtvrté čtvrtiny a Sršni mohli začít slavit sedmou výhru v řadě. Stínem utkání jsou však další zranění, kdy Vojta Sýkora s velkým sebezapřením odehrál i druhý poločas, nicméně hned po utkání všichni věděli, že v následujících dnech bude muset na basketbal zapomenout. Na šití v nemocnici skončil další hráč základní sestavy Luboš Mikolášek a lehký výron si v koncovce utkání udělal i Jakub Šurý," doplnil trenér Čech.

"Jsem nesmírně šťastný, jak si kluci hrábli až na dno sil a přes všechny zdravotní trable udrželi v týdnu domácí neporazitelnost. Je těžké v sestavě nahradit dva nejvyšší hráče, zvlášť když se nedaří trojková střelba, což je naše největší zbraň. Nicméně za podpory diváků jsme opět utkání dotáhli do vítězného konce. Teď nezbývá než doufat, aby se do nedělního utkání v Poděbradech proti Basket Polabí dali všichni zdravotně do pořádku. Bylo by krásné jít do posledního utkání v roce 2021 proti Slavii Praha, které se hraje 12. prosince od 17 hodin s vítěznou sérií všech osmi utkání od naší poslední prohry právě na palubovce sešívaných," hledí již k dalšímu programu Jan Čech.