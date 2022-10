Body a sestava Sršňů: Svoboda M. 24, Šlechta 18, Fait a Šurý po 12, Svoboda J. a Mikolášek po 11, Sýkora 8, Svojanovský a Špičák po 6, Primak a Englický po 5, Chvála 2.

Tým pelhřimovských Sojek je složený z dorosteneckých hráčů jindřichohradecké akademie. Je sice plný cizinců, ale jasným favoritem byli domácí basketbalisté. „Sršni stále mají v paměti čtrnáct dní staré zaváhání na domácí palubovce, a tak nechtěli ponechat nic náhodě. Od začátku utkání to byla hra kočky s myší, kdy domácí ovládli první desetiminutovku poměrem 39:8. Písečtí před velice slušně zaplněnou halou ovšem nechtěli polevit a skóre tak pravidelně narůstalo i dál. Poločas 65:16, po třiceti minutách 99:28. Až v poslední desetiminutovce přišlo polevení, nicméně konečný výsledek 120:48 mluví za vše. Potěšujícím faktem je rovnoměrné rozložení minut mezi všech dvanáct hráčů Sršňů a k radosti diváků se i všichni zapsali do střelecké listiny,“ komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

Povinná výhra, ale stále je na čem pracovat, říká trenér Sršňů Jan Čech

Za takového vývoje utkání je těžké hráče stále motivovat. „Asi se nemá cenu příliš vyjadřovat ke kvalitě hry, nicméně chci poděkovat hráčům za přístup k duelu. Taková utkání nám příliš dát nemohou, alespoň jsme ho ale odehráli v nějakém tempu a diváky pobavili několika pohlednými akcemi. Opět mě to vede k zamyšlení, zda má smysl mít druhou nejvyšší soutěž o dvaceti týmech, ale to je bohužel boj s větrnými mlýny. Závěrem to shrnu asi takto, máme výhru, nikomu se nic nestalo a děkuji divákům, že vydrželi až do konce,“ dodal trenér Čech.