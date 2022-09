Sršni Photomate Písek - Slavia Praha 116:93

Sestava a body Písku: Šlechta 33, Fait 23, Svoboda M. 18, Sýkora 12, Šurý 9, Mikolášek 6, Hejl a Bečka 5, Špičák 3, Primak 2, Šimonek a Polánek T.

Sršni si již v prvním poločase vytvořili velmi slibný náskok. "Sršni do utkání vstoupili s jakýmsi pocitem pomsty a po velice zdařilém úvodu donutili trenéra Beneše za stavu 10:3 k oddechovému času. Zbytek první čtvrtiny pak byl souboj o každý bod, avšak domácí stále zůstávali mírně napřed. Skóre 30:21 pak samo o sobě napovídá o charakteru utkání, které velice slušně zaplněné Sršní aréně nabízelo opravdu vysoké tempo. K vidění bylo několik pohledných akcí na obou stranách palubovky, ale samozřejmě také nedostatky v obranách, které k přípravným zápasům patří. Přestřelka pokračovala také ve druhé čtvrtině, ve které se však již začala projevovat širší rotace domácích hráčů, za které do první dvacetiminutovky zasáhlo deset hráčů, a také možná díky které skóre po symbolickém koši Kuby Šurého přes Radka Pumrplu po driblinku přes celé hříště, narostlo až na rozdíl 16 bodů," komentoval první poločas trenér.

Písečtí basketbalisté však nepolevili v tempu ani ve druhém poločase. "Ve stejně ofenzivním duchu, ve kterém se nesl celý první poločas, pak Sršni nastoupili také do půle druhé a sérií rychlých košů se rozdíl poprvé v utkání vyšplhal přes dvacetibodovou hranici. Tu pak domácí vcelku nepřetržitě drželi po celý zbytek druhého poločasu, kdy Slávii nedovolili větší bodovu šňůru, která by tým z Edenu dostala zpět do utkání. Naopak své vedení ještě navyšovali až na 27 bodů a za bouřlivé podpory domácích fanoušků si došli pro vítězství 116:93," doplnil ke druhé části trenér Čech a pokračoval: "Velkým pozitivem tohoto utkání byl bezpochyby fakt, že do utkání zasáhli všichni hráči ze sršní soupisky, přičemž všichni dokázali držet tempo a velkou energii, se kterou se domácí prezentovali, a že jsme tedy byli sešívaným více než důstojným soupeřem po celých 40 minut. Za speciální zmínku pak stojí premiéra šestnáctiletého Petra Bečky v dresu A-týmu, kterou Bečis hned po vstupu na hřiště dokázal vyšperkovat pěti body v krátkém časovém úseku, a triple double Vojtěcha Sýkora (12 bodů, 12 doskoků, 10 asistencí), který bude v pražském týmu hostovat do KNBL a snad si tímto výkonem řekl o dostatečnou minutáž. Velké poděkování pak samozřejmě patří našemu šestému hráči na tribuně, který nás neúnavně hnal dopředu po celé utkání."

Odveta za porážku fe finále play off ligy se tedy podařila se vším všudy. "Utekly čtyři měsíce od toho, co jsme zažili emočně vypjatou chvilku, kdy jsme prohráli finále 1. ligy, a to je věc která se nezapomíná. Myslím si, že pro spoustu těch kluků to nyní nebylo jenom přípravné utkání, ale byla to i taková chvíle, kdy si to chtěli jednak užít, ale zároveň to Slavii vrátit, což na nás bylo hrozně vidět. Nastoupili jsme s úplně jinou energií, odhodláním, nasazením. Od začátku se nám povedlo pár věcí, hnalo nás skvělé publikum a nedali jsme čtyřicet minut Slavii vydechnout. Určitě by to takhle nebylo vždycky, ale tentokrát to bylo o srdíčku a o tom, co to pro koho znamenalo," pochválil své svěřence Jan Čech.