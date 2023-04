Dvakrát tleskal zaplněný sál sokolského Tyršova domu v Praze nejvíce píseckým zástupcům. Stanislav Trávníček z T. J. Sokol Písek si ve čtvrtek v tradiční anketě Sokol roku došel pro poctu nejlepšího cvičitele a Ladislav Včelička uspěl v coby nejlepší trenér za loňský rok. Úspěch píseckých sokolských barev podtrhla další dvě třetí místa.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Sokola Písek

Trávníček se loni zásadním způsobem podílel na činnosti odboru všestrannosti - zorganizoval Píseckého šplhavce, desítky hodin bruslení pro členy i veřejnost, kurzy lezení a také vánoční splouvání Otavy. „Jako lektor se ve spolupráci s metodickým střediskem v Českých Budějovicích podílel na vzdělávání nových cvičitelů všestrannosti III. třídy a na semináři netradičních her,” ocenila porota Sokola roku Stanislava Trávníčka, jednoho ze spoluautorů skladby ‘Před kamerou’ pro dorostence a muže pro XVII. všesokolský slet, který se chystá na příští rok.

Letošní úspěch jihočeských sokolů podtrhly třetí Kateřina Veličková v kategorii Cvičitelka roku a Martina Maňáková v ceně Radky Daňkové pro Objev roku od 18 do 35 let. „Marťa je přesně ten typ člověka, co rozzáří jakýkoliv prostor, jakoukoliv společnost. Její nadšení a elán, s jakým se do cvičení pouští je úžasný a nakažlivý,” řekla o Maňákové spolucvičitelka Martina Pravdová.

Není bez zajímavosti, že v této jednotě na jihu Čech mají v kategorii cvičitelů již několikátý úspěch. Za rok 2021 byla nejlepší cvičitelkou vyhlášena Tereza Cendelínová a za rok 2019 v mužské kategorii další ze spoluautorů skladby ‘Před kamerou’ Martin Matura.

Na jihu Čech je i “Trenér roku”

Nejlepším trenérem Odboru sportu v České obci sokolské za rok 2022 byl vyhlášen Ladislav Včelička, který se v T. J. Sokol Písek věnuje svěřencům v bojových sportech. Podílel se na úspěších svých svěřenců školy bojových umění AKJ Panthers fungující pod záštitou Sokola Písek.

Atlet ze Sokola České Budějovice - Jiří Polák se umístil mezi sokolskými sportovci na 3. místě. Vyhrál šermíř Alexander Choupenitch ze Sokola Brno I, druhý byl běžec Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové. Jsem mile překvapen. Loni byl neolympijský rok, takže jsme všichni absolvovali rovnocenné závody. O to je cennější, že jsem obhájil a v nabité konkurenci uspěl mezi dalšími sportovci z ostatních odvětví,” řekl sokolský ambasador Choupenitch.

Z českobudějovické jednoty je mezi mládežnickými sportovci (do 18-ti let) třetí badmintonista Daniel Dvořák a šestý atlet Michal Rada. Na stejném místě v kategorii 19-23 let byla vyhlášena Barbora Káplová, která se stejně jako mezi dospělými na 6. místě vyhlášený Vojtěch Včelička věnuje bojovým sportům v T. J. Sokol Písek.

Basketbalové lvice Sokola Hradec Králové ovládly pořadí kolektivů mezi ženami i mládeží. Zápasník volného stylu Matěj Mlčoch z Vítkovic byl nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let a sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je nejlepší sportovkyní do 18 let.

Cvičitelkou roku byla vyhlášena Pavlína Maňásková z T. J. Sokol Uherské Hradiště a Cenu Radky Daňkové za objevem roku má Petr Kostka z T. J. Sokol Malenovice. Kolektivem roku jsou Pomahatelé Sokola Turnov.

Sokol roku 2022 – jihočeské úspěchy

Cvičitel roku: 1. Stanislav Trávníček (Sokol Písek)

Trenér roku: 1. Ladislav Včelička (bojové sporty/Sokol Písek)

Mládež do 18 let: 3. Daniel Dvořák (Sokol České Budějovice) - badminton

6. Micha Rada (České Budějovice) - atletika

Jednotlivci 19-23 let: 6. Barbora Káplová (Písek) - bojové sporty

Jednotlivci - dospělí: 6. Vojtěch Včelička (Písek) - bojové sporty

Cvičitelka roku: 3. Kateřina Veličková (Sokol Písek)

Cena Radky Daňkové pro objev roku od 18 do 35 let: 3. Martina Maňáková (Sokol Písek)