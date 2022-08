V uplynulé sezoně dělali dorostenci trenéru Janu Čechovi radost. Výborně našlápnuto měla především sedmnáctka, která si věřila na Final four. Nakonec to nevyšlo. "Základní částí jsme prošli jednoznačně se třiadaceti výhrami a jednou porážkou. V tomto kontextu velice mrzí vyřazení hned na začátku play off. Navíc, kdybychom to dotáhli, mohli jsme potřetí hostit Final four, což je vždy skvělá reklama a svátek jak pro klub, tak pro město," vrátil se ještě k uplynulé sezoně sedmnáctek Jan Čech a doplnil: "Navíc jsme měli vše skvěle rozehrané. První utkání se Sokolem Pražským jsme vysoko vyhráli, bohužel jsme to pak již neustáli. V Praze jsme smolně prohráli, soupeř ožil a rozhodl u nás. Ale porážky zkrátka ke sportu patří a nemohu sezonu hodnotit negativně, kdy jsme 24 utkání z 27 vyhráli."