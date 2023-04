Házenkářky Písku v závěrečném 22. kole MOL ligy porazily Zlín 32:28 a v tabulce této česko-slovenské soutěže obsadily šestou příčku. Zároveň si zajistily účast v tuzemském play off o titul, kde se v semifinále utkají s pražskou Slavií.

Písecké házenkářky obsadily v MOL lize šestou příčku a v českém play off o titul v semifinále změří síly s pražskou Slavií. Největší hvězda týmu Iveta Korešová (na snímku vpravo) se navíc stala s 204 brankami nejlepší střelkyní této elitní soutěže. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Jihočešky už před utkáním věděly, že jakýkoliv výsledek nemůže změnit jejich postavení v tabulce ani semifinálového soupeře v národním play off. Možná i proto úvod zastihl v lepším světle hráčky Zlína, které po čtvrthodině vedly 9:6. Pak šňůrou šesti tref v řadě sokolky přetočily skóre ve svůj prospěch (13:10), ale závěr první půle zase vyzněl lépe pro valašský celek – 14:14.

Po změně stran se píseckým házenkářkám podařilo odskočit nejvíce na rozdíl pěti gólů, když v 45. minutě vedly 24:19, ale srdnatě bojující Zlín pět minut před koncem stáhl manko až na rozdíl jediné trefy. Závěr už však zase patřil favoritkám, které si došly pro očekávanou výhru, ale rozhodně nepředvedly vše ze svého repertoáru.

Za zmínku jistě stojí i fakt, že Iveta Korešová se s 204 góly stala s náskokem nejlepší střelkyní soutěže. Ofenzivní sílu dámského souboru od Otavy podtrhla Alena Stellnerová na třetí příčce se 152 zásahy a Eva Svobodová se 106 brankami, jež uzavírá desítku elitních kanonýrek MOL ligy.

Vítězem česko-slovenské soutěže se premiérově staly házenkářky Dunajské Stredy, z tuzemských týmů skončil nejlépe třetí Most.

Národní play off

České týmy nyní čeká play off o medaile a play out o udržení. Písek, jak už bylo řečeno, vyzve pražskou Slavii. Hrát se bude na dva zápasy jednoduchým systémem - kdo po nich bude mít lepší skóre, postoupí do finále. Horšího z dvojice poté čeká souboj o třetí místo. První utkání je na programu už v sobotu 29. dubna na jihu Čech (15 hodin), odveta o týden později 6. května v hale Slavie (17).

Druhou dvojici tvoří obhájkyně titulu z Mostu, které narazí na Olomouc.

Sokol Písek – Handball club Zlín 32:28 (14:14)

Branky: E. Svobodová 8/2, Korešová 7, Stellnerová 5, Boorová 5, Chlupová 4, M. Svobodová 3 – Kříčková 6, Daňková 6/5, Gabrhelová 4, Polomíková 3, Sedláčková 3, Herbočková 2, M. Sekulová 1, L. Sekulová, Kolářová 1. Šimková 1. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Sedmimetrové hody: 3/2 – 5/5. Vyloučení: 1:5. Diváci: 120.

Další výsledky 22. kola

Slavia Praha – Šaľa 30:24, Stupava – Olomouc 16:26, Most – Michalovce 27:25, Kynžvart – Poruba 36:23, Plzeň – Dunajská Streda 19:32.

MOL liga ženy – konečná tabulka

1. HC DAC Dunajská Streda 22 19 0 3 667:507 38

2. HK Slovan Duslo Šaľa 22 15 3 4 650:579 33

3. DHK Baník Most 22 14 3 5 636:570 31

4. Iuventa Michalovce 22 15 0 7 655:555 30

5. DHC Slavia Praha 22 14 0 8 642:571 28

6. Sokol Písek 22 12 2 8 691:653 26

7. DHK Zora Olomouc 22 9 3 10 589:583 21

8. Házená Kynžvart 22 9 1 12 614:589 19

9. DHC Plzeň 22 9 0 13 607:652 18

10. Handball club Zlín 22 6 1 15 566:689 13

11. DHC Sokol Poruba 22 3 0 19 500:607 6

12. AHT HC Tatran Stupava 22 0 1 21 455:717 1