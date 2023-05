Nadějný výsledek si do odvety série o 3. místo v národním play off MOL ligy přivezly z Olomouce písecké házenkářky. Ty na Hané uhrály remízu 34:34, která jim dává reálnou šanci vybojovat po jedenácti letech opět bronzové medaile. Druhý zápas se uskuteční v sobotu 20. května na jihu Čech (15).

Házenkářky Písku remizovali v Olomouci 34:34 a před odvetou série o 3. místo v tuzemském play off MOL ligy si vybudovaly slušnou výchozí pozici. | Foto: Deník/Daniel Seifert

První poločas nabídl ofenzivní manévry a přetahovanou o každý gól. Žádný ze soupeřů si během přestřelky nedokázal vytvořit více než dvoubrankový náskok a do kabin odcházely o jednu trefu spokojenější Jihočešky – 19:20.

Po změně stran tempo neopadlo, ale oba týmy zlepšily defenzivu. Přesto se píseckým házenkářkám povedlo po jedenácti minutách odskočit na 22:26, když zaznamenaly čtyři trefy v řadě. O nadějný náskok však přišly v závěrečné pětiminutovce, kdy Olomouc dokázala dvakrát srovnat skóre a výslednou remízu trefila ze sedmimetrového hodu Závišková, jež byla s 11 přesnými zásahy nejlepší střelkyní Hanaček. Ještě o branku víc si připsala písecká kanonýrka Iveta Korešová.

„Před zápasem bychom remízu na hřišti soupeře brali, ale vzhledem k průběhu jsme trochu zklamaní. Ve druhém poločase jsme totiž vedli už o čtyři góly, ale náskok jsme neudrželi. Vzhledem k tomu, že se hraje pohárovým způsobem a každý gól se počítá, tak je to škoda. V Olomouci se nehraje snadno, málokdo tam dokáže zvítězit, i když nám se to na podzim povedlo. Byl to hodně ofenzivní zápas, což je vidět na skóre, přestože po změně stran se obranná fáze obou týmů po domluvě v šatně zlepšila. Věříme, že doma budeme lepší v defenzivní fázi a směrem dopředu zůstaneme stejně kvalitní nebo ještě lepší a uspějeme,“ podotkl trenér píseckých házenkářek Jan Pavlovský.

O 3. místo - 1. zápas

Zora Olomouc – Sokol Písek 34:34 (19:20)

Nejvíce branek: Závišková 11/4, Jansová 6, Možíšová 3 – Korešová 12/5, M. Svobodová 8, Stellnerová 5. Sedmimetrové hody: 7/6 – 5/5. Vyloučení: 1:4, Rozhodčí: Králíček, Letev. Diváci: 280.

Finále - 1. zápas

Slavia Praha - Baník Most 32:26