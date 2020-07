České Budějovice - 26letý vytrvalec z AT Písek Petr Hošna byl nejlepším z Jihočechů na mistrovství ČR v půlmaratonu v neděli v podvečer v Kostěnici.

Plakát šampionátu vytrvalců. | Foto: Deník/repro ČAS

Obsadil 15. místo časem 1:11:26, kterým si o pět minut vylepšil nejlepší osobní loňský výkon. Další běžci kraje: 17. David Vaš (30 let) 1:12:10, 30. Martin Frelich (49, třetí nad 40 let, oba Sokol ČB) 1:17:37, 50. Vít Malík (51, JčKM, třetí nad 50 let) 1:26:50. Závod žen vyhrála Marcela Joglová z pražského klubu Here to Win za 1:13:46.