Barbora Hejnová (Sok) předvedla nejlepší půlku 2:28,16. Z dalších výkonů: 60 a 150 m Nela Šteierová 8,65 a 20,14, Lia Vilhelmová (obě Čéč) 20,12, 800 m Andrea Nikodémová (Písek) 2:33,63, Zuzana Mallátová (Sok) 2:36,86, 1500 m Jakub Krejčí 5:02,08 – letos třetí v kraji, Benedikt Pánek (oba Sokol) 5:05,21 – čtvrtý, výška Tomáš Jelínek (JH) 177, Petra Chalupová (Sok) 153, 60 přek. Lucie Králová 9,70, koule Žaneta Pivcová (JH) 10,47.

K víkendovému mistrovství ČR mužů a žen v Praze připomněl trenér Sokola ČB Jiří Couf výsledky dalších absolventů budějovického sportovního gymnázia. Anna Křížková (dříve Švecová) vyhrála dálku žen se 610 centimetry, Lucka Sekanová byla druhá na 3000 m v letošním osobním maximu 9:23,12, necelé dvě sekundy za Kristiinou Mäki (obě trénují s námi ve skupině, i když jsou teď klubově jinde, uvádí Couf), a Nikol Jiroutová získala bronz v tyči se 402 centimetry. “Takže vidět byli i další Jihočeši,” uzavírá budějovický trenér.

O Křížkové prvním titulu se rozepsaly Deníky. Z rozhovoru vybíráme:

Váš halový rekord je 619 centimetrů. Jste spokojená s výkonem 610 centimetrů?

Nejsem nikdy spokojená. Tréninky ukazují, že mám na mnohem více. Zatím to ale nemůžu prodat. V trénincích skáču z kratších rozběhů totéž jako na závodech z dlouhého rozběhu, což není dobré. První místo je super, ale pomýšlela jsem na výkon okolo 630 centimetrů.

Proč se vám to nedaří prodat?

Mám spoustu různých teorií. Třeba jsem byla dlouhodobě zraněná a podvědomě se z dlouhého rozběhu bojím odrazit stejně jako z toho krátkého.

Jela jste do Ostravy s ambicemi vyhrát?

Pomýšlela jsem na první místo, protože vím, co ve mně je a že jsem schopná skočit daleko. Byla jsem ale připravená i na to, že se to nemusí povést, protože mnohokrát jsem na mistrovství byla jako jasná favoritka, ale odjížděla jsem bez medaile.

Jaké máte cíle pro sezonu pod širým nebem?

Chtěla bych se kvalifikovat na světovou univerziádu. Jinak samozřejmě chci znovu uspět na mistrovství České republiky a skákat co nejdále.

Plavecké Budějovice

9. ročník závodů žactva České Budějovice 2019 se poplave 2. a 3. března (sobota 8.45 a 15, neděle 8:45). Stovku kraul poplavou muži i žen bez omezení věku, po nedělním programu bude krajský přebor vytrvalců.