Házenkářky Písku si tři kola před koncem MOL ligy zajistily účast v play off, kam se kvalifikují čtyři nejlepší tuzemské týmy a z něhož vzejdou nové mistryně republiky. Jihočešky v 19. kole vyhrály v Porubě 27:24 a pomohla jim i remíza Olomouce s Mostem. Dámský soubor od Otavy si o medaile zahraje po jedenácti letech, kdy získal bronz.

Písecké házenkářky si tři kola před koncem MOL ligy zajistily postup do tuzemského play off. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Jihočešky nečekal snadný zápas, přestože jejich soupeř je v tabulce MOL ligy předposlední. Porubanky totiž potřebují každičký bod, aby se v následném play out pokusily odvrátit pozici nejhoršího českého celku, která bude muset do baráže o udržení v soutěži s vítězem I. ligy.

Domácí tým, který před sezonou prošel velkou obměnou a výrazně omladil, vsadil na agresivní pojetí, přesto Písek začal výborně a v 11. minutě vedl 8:3. Pak však Poruba v defenzivě ještě více přitvrdila a do přestávky stáhla manko na rozdíl dvou branek 10:12.

Po změně stran dokázaly Slezanky dokázaly skóre dorovnat a v 39. minutě se dokonce dostaly do vedení 16:14. Písečanky však odpověděly tím nejlepším způsobem a pětibrankovou šňůrou otočily vývoj ve svůj prospěch – 14:19. A vedení už nepustily a v závěru si výsledek pohlídaly, přestože domácí tým bojoval až do konce. Vítězství Písku podpořila dalšími osmi góly nejlepší střelkyně interligy Iveta Korešová, která má na svém kontě už 178 přesných zásahů. A tým výrazně podržela i brankářka Eva Bezpalcová, která měla šestnáct úspěšných zákroků.

„Nastoupili jsme s vědomím, že už máme postup zajištěný, což není jednoduché si nastavit především v hlavách, ale samozřejmě jsme chtěli uspět. Bylo to však těžké utkání. Poruba potřebuje nutně bodovat, aby se vyhnula baráži a šla do toho naplno, s nasazením a agresivitou, která byla mnohdy i za hranou únosnosti. Musím holky pochválit, jak se s tím vyrovnaly. A nakonec rozhodla házenkářská kvalita, která je na naší straně. Postup do play off je samozřejmě velmi příjemný, potvrzuje to, že máme kvalitu a třeba naše základní šestka se může měřit s každým. Liga ještě není ukončená, chceme ji dohrát co nejlépe. Jsme jen o bod za Slavií, tak se jí pokusíme dostat pod tlak. Pořád je o co hrát,“ podotkl trenér píseckých házenkářek Jan Pavlovský.

V dalším kole hráčky Sokola přivítají ve své hale v sobotu 25. března Šaľu (15 hodin), která je v tabulce druhá.

Sokol Poruba – Sokol Písek 24:27 (10:12)

Branky: Konečná 5/1, Farářová 5/3, Hiraldo 4, Ritzová 2, Kavalová 2, Prašivková 2, Rajová 2, Dybalová 1, Vachtarčiková 1 – Korešová 8/2, Chlupová 5, M. Svobodová 4, Hanzelínová 3, Stellnerová 2, Boorová 2, E. Svobodová 2/2, B. Velková 1. Sedmimetrové hody: 5/4:5/4. Vyloučení: 5:4. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Diváci: 97.

Další výsledky 19. kola

Michalovce – Plzeň 35:25, Olomouc – Most 22:22, Šala – Zlín 32:24, Dunajská Streda – Slavia Praha 31:19, Stupava – Kynžvart 26:41.

MOL liga ženy

1. HC DAC Dunajská Streda 19 16 0 3 564:447 32

2. HK Slovan Duslo Šaľa 19 15 1 3 567:490 31

3. Iuventa Michalovce 19 13 0 6 564:470 26

4. DHK Baník Most 19 12 2 5 556:495 26

5. DHC Slavia Praha 19 12 0 7 555:495 24

6. Sokol Písek 19 11 1 7 589:552 23

7. DHK Zora Olomouc 19 7 3 9 514:518 17

8. Házená Kynžvart 19 7 1 11 531:516 15

9. DHC Plzeň 19 7 0 12 520:570 14

10. Handball club Zlín 20 6 1 13 510:626 13

11. DHC Sokol Poruba 18 3 0 15 407:486 6

12. AHT HC Tatran Stupava 19 0 1 18 399:611 1