Světová hokejbalová federace zrušila všechny letošní šampionáty. Nebylo to podle vás předčasné rozhodnutí?

Upřesnil bych to. Nejedná se o zrušení, ale doufejme, že jenom o přesunutí. Tento náš krásný amatérský sport provozují lidé, kteří si chtějí hokejbal zahrát a nebudou hledět na to, jestli je to rok 2020, nebo 2021. Bylo by dobré rozhodnutí, kdyby se šampionáty všech kategorií přesunuly na další sezonu. Nejsem zastáncem předčasné paniky, ale toto rozhodnutí mělo přijít mnohem dříve. Co se děje ve světě, není nic veselého. Musíme si na to ale zvyknout, protože to bude mezi námi pořád a myslím si, že se toho nezbavíme. Už by měl být připraven koncept, jak to bude, a nečekat…

Vzhledem k celosvětové pandemii ale asi nebylo možné rozhodnout jinak, než šampionát odložit?

Verdikt je to určitě správný a podporuji ho. Ale měl přijít dříve a s jasným konceptem. Jsem přesvědčen, že Mezinárodní hokejbalová federace a po ní i náš svaz teď rozhodnou správně. My hokejbalisté budeme toto rozhodnutí podporovat.

Cítíte osobně velké zklamání, že se taková akce v Českých Budějovicích neuskuteční?

Jsem zklamán, že to letos nebude, to musím přiznat. Přípravám šampionátu jsem obětoval hodně času, soukromého i pracovního. Pořád jsem přesvědčen o tom, že mistrovství světa Masters u nás v Budvar aréně bude, i když za rok. Musíme opět obětovat hodně úsilí, aby se tak mimořádný turnaj uskutečnil v Českých Budějovicích v příštím roce. Věřím, že se to podaří. Dlužíme to zakladatelům tohoto krásného sportu. Mistrovstvím jsme chtěli oslavit třicet let od založení Českomoravského svazu hokejbalu a pokřtít knihu, která se zaměřuje na první krůčky našeho sportu. Uděláme pro to vše, aby město České Budějovice o světový šampionát nepřišlo.

Jaké jste zaznamenal ohlasy na zrušení šampionátu?

Každý rozumný člověk to musel chápat a nemohl říct, že to bylo špatné rozhodnutí. Pořád musíme věřit tomu, že to není zrušení, ale odložení. Naše město si zaslouží, aby se tady šampionát odehrál.

Bude odložení šampionátu znamenat pro organizační štáb velké finanční ztráty?

Pořád jsme amatérský sport a ztráty nejsou zase tak velké. Dělali jsme vše proto, abychom jihočeský hokejbal posunuli kupředu. A to hlavně právě v Českých Budějovicích, kde hokejbal vznikl. Konkrétně na Pedagogu.

Jaké hlavní záležitosti teď musíte po oznámení o odložení šampionátu vyřešit? Rušíte již objednané ubytování a stravování pro přihlášené účastníky?

Přesně tak, to je aktuálně největší problém. Měli jsme vše domluvené, objednané a zařízené, včetně programových a doprovodných akcí. Domluvené byly mateřské a základní školy, chtěli jsme zaplnit Budvar arénu a ukázat, že hokejbalem se České Budějovice baví. Toto mě mrzí asi nejvíce.

Počítáte předběžně s tím, že se mistrovství světa Masters uskuteční na jihu Čech za rok zhruba ve stejném termínu, jaký měl být letos?

Našemu městu a kraji by to slušelo. Zastupitelé města České Budějovice a Jihočeského kraje tuto akci podporovali a těšili se, stejně jako hráči a fanoušci. Je třeba, aby se šampionát u nás uskutečnil. Rozhodnutí je ale pořád na Mezinárodní hokejbalové asociaci. Za náš realizační výbor mohu slíbit, že uděláme všechno pro to, aby se u nás mistrovství uskutečnilo. Věřím, že všechno dopadne podle našich představ a hokejbal zase půjde o krok vpřed. Nejen v Budějovicích, ale v celé České republice.