„Soutěží zase o něco více dětí i škol než loni, takže za mě velká spokojenost,“ pochvaloval si cvrkot na hřišti Radek Sosna z pořadatelské školy, který má již tradičně okresní kolo na Strakonicku organizačně na starosti, a doplnil: „Dík patří i letos Armádě České republiky, která nám při organizaci soutěže pomáhá. A samozřejmě i organizátorům z Českého olympijského výboru, ti mají vše perfektně zmáknuté.“

Přeci jenom nejvíce dětí vysílají do soutěže školy přímo ze Strakonic. Přitom v této soutěži nejde o to, aby soutěžící vynikali v některé z disciplín. „Výsledky disciplín se sčítají. Zajíci se počítají až po honu a kolikrát se stane, že průměrný sportovec, který je vyrovnaný ve všech disciplínách, vyskočí ve výsledkové listině hodně vysoko. Rád bych všem vzkázal, ať si to přijdou vyzkoušet, mohou pak dané disciplíny pilovat a pokud je to chytne, za rok se tady zase můžeme sejít. Atmosféra je báječná, organizace výborná, tak to přijďte zkusit,“ vzkazuje i dalším školám Radek Sosna.

Ti nejlepší pak postoupí do krajského kola a mohou zabojovat o postup až do národního finále. „Letos nově postupují z okresu dvě družstva do kraje a tam již je to boj o republiku v září v Brně. To již je opravdu špička pro ty nejlepší,“ doplnil Radek Sosna a doporučil potencionálním závodníkům: „Je třeba se zvednout ze židle od počítačů a přijít si to vyzkoušet. Tohle je ideální příležitost, aby si každý vybral to své. Víceboj prověřuje veškeré pohybové schopnosti a je to ideální příležitost začít sportovat.“

„V okresním kole se soutěží v pěti disciplínách, a to trojskoku z místa, hodu medicimbalem přes hlavu, švihadle, klikách a pátá disciplína je volitelná mezi driblinkem a během na kilometr,“ představil disciplíny garant soutěže za ČOV Radek Zavřel s tím, že v krajském kole je na programu dalších pět disciplín.

Právě Radek Zavřel jezdí na jih Čech pravidelně, takže může hodnotit vývoj tohoto projektu. „Pocit z toho mám velice dobrý, každým rokem je zde více sportovců i škol. Letos je to již desátý ročník, což je významný milník a má to svou váhu a tradici. Jižní Čechy jsou skvělé v tom, že funguje každý okres. Je tu velká konkurence, za což jsme rádi,“ pochválil sportovce na jihu Čech Radek Zavřel a doplnil: „Na různých místech jsou různá specifika. Ve Strakonicích nám pomáhá s organizací Armáda České republiky, což je práce Radka Sosny. V Prachaticích zase fungují budoucí učitelky, což dodává punc kvality vyhodnocení výsledků. Je to super.“

OVOV již vyprodukoval hvězdné sportovce, což je velkou motivací pro mladé závodníky. „Všestrannost je základ ke každému sportu a můžeme se po deseti letech chlubit tím, že máme díky této soutěži v reprezentaci dva mladé závodníky. Je to skokan do dálky Tomáš Kratochvíl, který má našlápnuto na olympiádu, a alpský lyžař Jan Zabystřan, který již olympiádu absolvoval,“ vybral úspěšné české reprezentanty, kteří jsou příkladem pro ostatní mladé sportovce, Radek Zavřel.

Celkové pořadí škol: 1. ZŠ Dukelská Strakonice 21686 bodů, 2. ZŠ Nad Školou Strakonice 16344, 3. ZŠ Katovice 16050, 4. ZŠ Cehnice 14121.

Nejlepší výkony jednotlivců – Chlapci: R. Rejžek (2004, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad) 4353, R. Prušák (2006, Dukelská ST) 4201, P. Hejtmánek (2004, Katovice) 3469. Dívky: J. Holá (2005, Dukelská) 3925, H. Červenková (2005, Dukelská) 3 656, Z. Prokopiusová (2004, Dukelská) 3350.