Strakonice - Každá série jednou končí. Série nohejbalistů skončila 27. června ve strakonické Habeši. V dohrávce přivítali NK Legendy „B“ z Českých Budějovic a to je zatím jediný tým, který je letos dokázal porazit.

Zbyněk Žilák v akci. | Foto: Jan Škrle

ČZ Strakonice - NK Legendy ČB B 2:4. Do první dvojice naskočil Majewski s Tomanem a ti se nebývale trápili v první setu proti hostujícímu deblu, ale nakonec odpor zlomili a druhý set kontrolovali s přehledem. To se o druhé dvojce domácích říci nedá. Po několika nepřesnostech v úvodu střídal Žilák, a i když s nastoupivším Smrčkou přišlo zlepšení, tak na výhru to nestačilo. Nutno dodat, že dvojice Vondrášek - Buzek hrála s přehledem a v klidu. Budějovický Vondrášek svou kvalitu potvrzoval hned v dalším zápase, když suverénně kormidloval svou trojici k dalšímu bodu v zápase. Pokud chtěli Strakoničtí myslet na celkové vítězství, museli v následující odvetné dvojici Majewski s Tomanem zatáhnout za záchrannou brzdu. Bohužel Buzek s Vondráškem měli formu a odsoudili Strakonice přinejlepším k remíze. Naději na ní vykřesali Žilák s Vlasem výhrou ve druhé odvetné dvojce. Sníženo na 2:3. Bojovat o bod za remízu se na druhou trojici vydali Toman, Vlas a Smrčka, ale ti na bratry Musily doplněné o Buzka nestačili a ve třech setech padli. Výsledek 2:4 znamená první letošní prohru pro strakonické barvy v krajském přeboru. Ta je nemusela dlouho mrzet, protože už výhrou v minulém kole rozhodli o svém celkovém prvenství, a tak mohou slavit titul mistra Krajského přeboru mužů v nohejbale jihočeského kraje.