Běžet mohou prakticky závodníci ve věku od tří let – dívky, kluci, ženy, muži či rodiče s dětmi. Pro příchozí jsou připraveny tratě v délce dva a čtyři kilometry a pro ty, kteří nevěří čipům, dokonce tratě s tradičními fáborky.

Prezentace je na místě v den závodu od 9.30 do 10.30 hodin. Start prvního závodníka je v 11 hodin. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím ORIS do pátku 15. října, druhý termín je do 19. října, ovšem s přirážkou 50 procent. Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Přihlášením na závod se zavazují dodržovat v době závodu platná hygienická zařízení.

Všechny potřebné informace k orientačnímu závodu najdete na oris.orientacnisporty.cz.