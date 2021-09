V sobotu 11. září je na programu třetí etapa dlouhá 162 kilometrů, která v pravé poledne startuje v Protivíně. Cyklisty zavede například do Hluboké nad Vltavou, Dolního Bukovska, Veselí nad Lužnicí, Kardašovy Řečice, Pluhova Žďáru, Deštné, Kamenice nad Lipou, Popelína či Žirovnice až do cílového místa ve Studené.

Třiadvacet stájí a půldruhé stovky cyklistů polyká kilometry v druhém nejvýznamnějším podniku na území České republiky. Druhá etapa z Třeboně do Nové Bystřice přinesla tu pravou cyklistiku, takže se nejen závodilo, ale i padalo. S nástrahami 143 km dlouhé trasy se nejlépe vypořádal jezdec belgické stáje Lotto Soudal Development Aranaut de Lie, který v této etapě triumfoval a oblékl žlutý dres pro lídra celkového pořadí.

Druhá etapa závodu Okolo jižních Čech vedla z Třeboně do Nové Bystřice. | Foto: Jaroslav Svoboda/jsphoto.cz

/FOTOGALERIE/ Dvě etapy už má za sebou mezinárodní závod v silniční cyklistice Okolo jižních Čech. V sobotu peloton čeká trasa z Protivína do Studené, v neděli klání zakončí etapa z českých Velenic do Jindřichova Hradce.

