Sokol Nusle – BK Strakonice 99:77 (30:13, 18:22, 19:17, 32:25).

Body Strakonic: A. Stiborová 24 bodů a 19 doskoků, T. Brušáková 19, M. Jánská, T. Soukupová po 12, E. Lukačevičová 9, S. Vadlejchová 1.

Vstup do utkání nám nevyšel podle představ. Soupeřky z Nuslí převzaly po úspěšném trojkovém pokusu T. Brušákové, vedli jsme pouze v 1. minutě utkání 3:0, tempo a herní iniciativu. I přes naši enormní snahu jsme se nedokázali vyrovnat s malým prostorem klasické sokolovny. Důrazné domácí bojovnice zápolily o každý míč a nedařilo se nám proměňovat naše střelecké pozice. Chyběl nám důraz v osobních soubojích bez míče, špatně jsme odstavovali soupeřky. Přesto jsme ve druhé čtvrtině zastavili domácí kanonádu změnou obranného systému, ale zadrhávali jsme v proměňování volných střeleckých pozic. V poločase jsme prohrávali o třináct bodů," komentoval první poločas strakonický trenér Petr Martínek. "

Do druhého poločasu jsme vlétli s velkým elánem, přidali na agresivitě v obranné fázi, ale soupeřky vybojovaný náskok stále vracely na svou stranu. V některých pasážích třetí čtvrtiny jsme získali agresivní obranou možnost vsítit jednoduchý koš, ale buď volbou špatné přihrávky nebo mylným rozhodnutím jsme se o nabídnutou šanci sami připravili. Soupeřky z Nuslí si stále udržovaly vybudovaný náskok. V průběhu posledního dějství jsme zjednodušili hru a pokusili se ještě zvrátit a zkorigovat vývoj utkání celoplošným presinkem. Ve střelecké přestřelce /25:32/ nám však chybělo patřičné štěstí, ale i síly skóre otočit v náš prospěch. Za předvedený výkon ve druhém poločase lze strakonické hráčky pochválit. Na vítězství to však dnes nestačilo. V utkání jsme se museli dnes obejít bez nemocné Suchanové," doplnil ke druhé části Petr Martínek a pokračoval: "Škoda, myslím si, že holky bojovaly až do samotného konce, ale neúspěch v první čtvrtině nás stál lepší výsledek. Nepovedl se nám tak parádní obrat jako v sobotním duelu. Sobotní utkání nás stálo více sil, než jsme předpokládali.

Pokračujeme však dále, ještě není dobojováno. Dnes platilo staré známé přísloví: Můj dům, můj hrad."

Jan Škrle