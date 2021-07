V neděli dne 27. června nás opustil po těžké dlouhotrvající nemoci ve věku 87 let Jindřich Frček

Jindra Frček se zapsal výrazně do poválečné historie strakonického basketbalu, dalo by se to vyjádřit jednoduše - byl spolutvůrcem strakonických úspěchů. Trénoval všechny kategorie, od žáků až po muže a pomáhal i s týmem žaček.