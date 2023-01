Prostřednictvím fotografií Jana Škrleho si ještě jednou připomeňme sobotní střetnutí volejbalové Uniqa extraligy mezi Jihostrojem České Budějovice a Karlovarskem a radost domácích hráčů po jeho skončení. Z pohledu domácích barev se zápas skutečně v mnoha ohledech zařadil k těm nezapomenutelným. Rekordní návštěva 1500 diváků vytvořila v ochozech fantastickou kulisu a sledovala mimořádně atraktivní a napínavou partii, na jejímž konci slavila českobudějovická parta nesmírně cenné vítězství v poměru 3:2.

Jihostroj České Budějovice - Karlovarsko ve 20. kole volejbalové extraligy 3:2. | Foto: Jan Škrle

V příštím utkání nejvyšší tuzemské soutěže si to aktuálně čtvrtý Jihostroj namíří do hájemství týmu Black Volley Beskydy, který sídlí na 10. příčce. V prvním vzájemném střetnutí obou soupeřů se narodilo vítězství Jihočechů v poměru 3:1. Zápas se hraje v sobotu 21. ledna. Do Českých Budějovic se vrátí atmosféra bojů v Uniqa extralize až v pondělí 30. ledna, fandové od Vltavy mají ale tento termín už nyní zakroužkovaný červeným písmem. Aby také ne, Jihostroj vyzve v prestižním šlágru na souboj vedoucí Duklu Liberec (17.10).