I. liga mužů – 9. kolo: HBC JVP Strakonice 1921 – HK Bystřice pod Hostýnem 33:23 (17:10)

Branky domácích: Nový 7, Kaplan 6, Bičiště, Sedlák 4, F. Lukeš 3, Mošovský 2 (2), Landsinger, M. Nejdl, Říha 2, K. Lukeš 1. Vyloučení: 2:3. ŽK: 1:2. Góly ze sedmiček: 2:0.

Strakoničtí nastoupili do utkání bez tří nemocných hráčů, a tak prostor dostali i ti, kteří až tolik do zápasů nezasahují. Přesto Strakoničtí soupeře od začátku válcovali. Po necelé čtvrthodině již vedli o sedm branek (10:3) a sedmibrankové vedení si hlídali až do přestávky. Ve druhém poločase domácí utekli soupeři až na rozdíl dvanácti branek, v závěru Bystřice korigovala na konečný rozdíl deseti gólů.

"Od začátku jsme chytili tempo zápasu, seděla nám obrana a v brance nás držel Jindra Mráz. K tomu jsme se prosazovali v útoku, takže vše vyšlo. Bystřice nehrála špatně, měla v týmu mladé hráče a docela solidní střelbu z dálky. Přijela však v menším počtu, což bylo znát na kondici. Byl to silný tým, my jsme byli ale lepší v obraně i v brance. To byl hlavní faktor zápasu. Super práci v defenzivě i ofenzivě odvedl Leo Kaplan, na pivotu předvedl super výkon Martin Nový, který těžil ze hry skvělého Martina Říhy, jenž na rozehrávce šéfoval. Jindra Mráz byl oprávněně vyhlášen nejlepším hráčem. Celkově jsme zápas zvládli týmově, dobrý výkon podali všichni hráči. Super představení na pravém křídle předvedl Filip Lukeš, měl střelbu 3/3, naskočil i jeho bratr Kryštof, který poprvé za nás skóroval. Jsem za to rád, bylo to celkově vydařené," uvedl pro klubový web strakonický trenér Michal Zbíral.