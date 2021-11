II. liga ženy: HBC Strakonice – Astra Praha 33:20 (19:8)

Branky: Schreibmeierová 12 (1), Vávrová 8 (3), Plojharová 4, Kadlecová 3, Kordíková, Hanzelínová 2, Drábová, Wollnerová 1. Vyloučení: 3:3. ŽK: 2:2. Góly ze sedmiček: 4:4.

Čekal se vyrovnaný souboj až do konce, ale ten se nekonal. Možná několik úvodních minut, ale pak se několikrát podařila domácím branková šňůra a v poločase bylo prakticky rozhodnuto. Vedení o jedenáct gólů napovídalo, že vítězství zůstane doma. Nejvyšší rozdíl byl ve druhém poločae patnáct branek, který házenkářky Astry stáhly na závěrečných třináct. Nováček II. ligy ze Strakonic tak vede v poločase soutěž o dva body před trojicí pronásledovatelů.

"Očekával jsem větší boj. Ale v průběhu utkání jsme jasně dominovali. Měli jsme lepší obranu i útok, naše hráčky jsou lépe fyzicky vybavené. To rozhodlo," komentoval duel pro klubový web strakonický trenér Miroslav Vávra a doplnil: "Co se týče hodnocení celého podzimu, tak vzhledem k tomu, že jsme do soutěže naskočili po covidové pauze, navíc s dorostenkami, nezbývá než být spokojený. Zvlášť když mladé holky ukázaly, že mohou hrát o čelo."